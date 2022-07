Nær halvparten støtter SAS-pilotene

Selv om pilotstreiken i SAS har gitt negative konsekvenser for nesten hver femte nordmann, høster pilotene mye støtte i befolkningen.

Mandag ble 900 SAS-piloter tatt ut i streik, da forhandlingene med selskapet ikke førte frem. Som følge av dette har SAS måtte kansellere hundrevis av avganger, og mange ferielystne nordmenn har fått sine reiseplaner ødelagt.

En ny undersøkelse Kantar har gjennomført for TV 2 viser likevel at nesten halvparten av nordmenn støtter de streikende SAS-pilotene.

48 prosent svarer at de støtter streiken, mens 32 prosent ikke gjør det. 15 prosent svarer at de syns det er vanskelig å ta stilling til spørsmålet, mens 5 prosent er usikre.

Leder Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening sier at at de er takknemlig for støtten de nå får.

– Vi har fått ganske mange støtteerklæringer allerede, og jeg synes de tallene viser at det norske folk i veldig stor grad har en forståelse av hva det her dreier seg om, sier Klokset til TV 2.

Kantars undersøkelse for TV 2 Deltakerne i undersøkelsen ble spurt om hva deres holdning til streiken blant SAS-pilotene er. 48 prosent svarer at de støtter pilotenes streiken.

32 prosent svarer at de ikke støtter streiken.

15 prosent svarer at de syns det er vanskelig å ta stilling til dette.

5 prosent er usikre/vet ikke. 19,8 prosent, nesten en av fem av de spurte, svarte at pilotstreiken allerede har fått negative konsekvenser for dem. 12,7 prosent svarte at den vil gjøre det, om den ikke løses innen en uke. Undersøkelsen ble gjennomført onsdag 6. juli av Kantar for TV 2. Den har 1095 respondenter, blant et representativt utvalg av befolkningen.

Mener det er overraskende positivt

Klokset forteller om støtteerklæringer i mange kanaler etter at streiken ble et faktum.

– Vi i foreningen har fått mange direktemeldinger på alle mulige medier, og streikevaktene som står ute ved flyplassene har fått mange positive tilbakemeldinger fra folk, sier han.

FÅR STØTTE: Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening forteller om mye støtte til streiken, men også at noen blir sinte. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det er likevel ikke alle som møter streiken med åpne armer om flyreisen deres blir kansellert.

– Det er klart at det er de som er sinte og frustrerte også, det må vi ha stor forståelse for. En flystreik i sommerferien blir aldri populært.

Klokset mener derfor at tallene i undersøkelsen er overraskende positive sett fra pilotenes ståsted.

– En flystreik er aldri en popularitetskonkurranse, så jeg synes de tallene er bedre enn man kan forvente i en sånn type streik.

Gode ord og kaffe

En av dem som fysisk møter berørte SAS-kunder, er Carl Harbitz Rasmussen. Han er SAS-pilot og står streikevakt utenfor Flesland når TV 2 møter ham onsdag.

Rasmussen forteller at han har fått utelukkende positive tilbakemeldinger fra folk han har møtt på som streikevakt.

– Folk kommer gjerne bort og sier «vårt hjerte banker for deg», eller kjører forbi og viser tommelen opp. En av de som jobber med vedlikehold av flyplassen kom ut med seks kopper kaffe i sted, og den kaffen smaker godt, sier Rasmussen.

FÅR STØTTE: Streikevakt Carl Harbitz Rasmussen forteller om positive tilbakemeldinger fra reisende. Foto: Erik Teige / TV 2

Han forteller at han nå streiker for andre gang i løpet av sine 23 år i SAS, men at han helst skulle vært ute og fløyet folk på ferie.

– Dypt ulykkelig situasjon

TV 2 har også forelagt tallene i undersøkelsen for pressesjef Tonje Sund i SAS.

– At nordmenn er delt i dette spørsmålet må vi bare ta til etterretning. Det de fleste likevel er enige om, er at dette er en dypt ulykkelig situasjon, svarer Sund i en e-post.

Hun understreker den alvorlige økonomiske situasjonen selskapet står i.

– Vi håper alle denne streiken blir kortvarig. Samtidig er SAS nå i en meget alvorlig situasjon og alle må bidra om SAS skal bestå. Det gjelder også pilotene, fortsetter hun.

ALVORLIG: Tonje Sund, pressesjef i SAS, mener at også pilotene må bidra til å redde SAS Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Fortsatt steile fronter

Frontene mellom partene er fremdeles steile etter at de ikke kom til enighet innen fristen mandag. Klokset mener på vegne av SAS-pilotene at ballen nå ligger hos ledelsen i selskapet.

– Det er de som har løsningen her. Vi kan ikke gå lenger, vi står presset opp i hjørnet, sier Klokset.

Han forteller at de ikke har hatt kontakt med motparten siden streiken brøt ut.

– Hva må til for at dere møtes ved forhandlingsbordet igjen?

– At SAS viser en reell vilje til å forhandle, og ikke driver og skinnforhandler som de har gjort i ni måneder.

I STREIK: SAS-pilotenes streik kan bli langvarig, om de steile frontene mellom partene varer. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Hva gjør dere for å sørge for at dette ikke skal gå utover flere folk og deres reiser?

– Vi har gjort alt vi kunne for å unngå den streiken her. Vi har forhandlet med SAS siden november i fjor. Vi har gått veldig langt for å komme SAS-ledelsen i møte med 25 prosent senking av allerede konkurransedyktige vilkår.

TV 2 har også etterspurt en statusoppdatering på kontakt mellom partene fra SAS, uten å ha fått svar på dette onsdag kveld.