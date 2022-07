Brennhete Boniface sikret et perfekt utgangspunkt

Bodø/Glimt - Klaksvik 3-0

Om Bodø/Glimt ønsker å kopiere forrige sesongs elleville Europa-suksess var Klaksvik første hinder onsdag kveld. I deres første kamp mot Champions League-spill ble tvilen raskt dyttet til side.

Boniface viste at storformen er på plass, og brukte bare ti minutter på å sette sin første scoring for kvelden. Den første av mange. Etter halvtimen spilt satt kampens andre for den nigerianske spissen, da han enkelt kunne skli ballen i mål fra tre meter.

Runar Espejord startet sesongen som førstevalg på topp for gultrøyene, men nå ser det ut til at Kjetil Knutsen har funnet seg en ny spissjuvel i baklomma.

Fra tribuneplass kunne Glimt-treneren se at Boniface storspille, og han var ikke ferdig med to scoringer. På en corner kom spissen til nok en avslutning etter timen var spilt. Skuddet gikk i hånden på en uheldig Klaksvik-spiller, men dommer var klar på at hjemmelaget fortjente et straffespark.

Der trippet Boniface selv fram mot ballen. Nigerianeren dro til med all verdens kraft, og sendte Glimt opp i en 3-0-ledelsen som neppe snus når nordlendingene tar turen til Færøyene.

Med et hattrick i banken for Glimts formspiller venter The New Saints fra Wales eller Linfield fra Nord-Irland i neste runde av Champions League-kvaliken, om ikke gultrøyene roter vekk det gode utgangspunktet neste uke.

Slik var kampen

Etter en grundig sjekk av nettet i Glimt-målet tok nordmennene kjapt grep om kampen. Som store deler av Eliteserien valgte Klaksvik å legge seg lavt på besøk i Bodø. Det gjorde de med hell.

Helt til det hadde gått ti minutter.

Da falt ballen ned til Victor Boniface etter en corner. Fra sju meter var nigerianeren sikker som banken, og den forventende Glimt-ledelsen var et faktum. 21-åringen hadde bare så vidt kommet i gang. Etter 30 minutter var han på farten igjen, og skled inn et Ola Solbakken-innlegg fra tre meters hold.

Glimt fortsatt å styre alt ute på Aspmyra. Hugo Vetlesen fikk testet skuddfoten få minutter etter 2-0-scoringen, men danske Mathias Rosenørn hang med på notene. På overtid rotet Klaksvik det til på nok en Glimt-corneren. Denne gangen kunne gjestene puste lettet ut da ballen gikk til side for mål.

Til pause ble Roma-aktuelle Ola Solbakken byttet ut for Sondre Sørli, mens Joel Mvuka erstattet Amahl Pellegrino. Det hindret ikke Bodø/Glimt fra å fyke ut av startblokkene. Hugo Vetlesen dro fram en frekk vending før han smalt et farlig innlegg inn i Klaksvik-boksen. Midtstopper Jesper Brinck var mer heldig enn god da han smalt ballen i tverrliggeren på eget mål.

Glimt og Boniface fortsatt å skape farligheter på corner. Nigerianeren sendte ballen opp i hånden til Mads Mikkelsen. Kamplederen pekte bestemt på straffemerket, og ga Glimts kraftspiss muligheten til å sette sitt tredje for dagen. Boniface lot seg ikke be to ganger, og måkte ballen i mål for tredje gang.

Joel Mvuka var nære ved å pynte ytterligere på resultatet, men skuddet på overtid endte i nettveggen. Hjemmepublikummet var nok likevel meget fornøyde med å se at det første hinderet mot Champions League-spill allerede virker å være passert.