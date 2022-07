Her bor grevlingene midt i byen: – Veldig lekne

Et steinkast unna Ullevål sykehus har en flokk grevlinger bygget seg hi. Beboer Marit Jørgensen (58) ønsker dem hjertelig velkommen som «vaktmestre».

Marit Jørgensen (58) har bodd på Adamstuen i Oslo – like ved Ullevål sykehus – hele livet.

Hun forteller om et folksomt nabolag med trikken som jevnlig suser forbi, og ambulansehelikoptre i trafikk over taket.

Likevel har det hun mistenker er en grevlingfamilie slått seg ned under hekken. Der har de trolig holdt til i flere generasjoner, så lenge Jørgensen kan huske.

Grevlingene ble først omtalt av Avisa Oslo.

– Veldig lekne

Jørgensen forteller at grevlingene aldri har vært til skade eller skapt trøbbel for verken beboere eller kjæledyr i området. Hun er ikke helt sikker på hvor mange som bor i hiet for øyeblikket.

– Jeg har sett fire samtidig for et par uker siden, og vi tror det var fire unger for de var veldig lekne og så mindre ut. Da må det nødvendigvis være hvertfall en mor der også, sier Jørgensen til TV 2.

ØNSKER VELKOMMEN: Marit Jørgensen har hatt grevlingene i hagen hele livet, og ønsker dem velkommen. Foto: Privat

Grevlinghiet blir imidlertid større og større for hvert år.

– Det går fra vår hage til nabobygården, og det er ganske langt mellom, sier hun.

– De begynte sikkert med et lite hull. Etter hvert har det kommet hekk og gjerde, så de har bare gravd seg ned og under der. Hullet blir lite grann større for hvert år.

Se video: Her bor grevlingene

Vant til bylivet

Ifølge Jørgensen har grevlingene for lengst vendt seg til lydene av bylivet rundt seg.

– De er veldig vare på brå lyder, som hvis noen går på grusen. Men trikken går rett utenfor, og den bryr de seg ikke om, for den er de vant til. De reagerer heller ikke på helikopter på vei til Ullevål, sier hun.

Grevlingene holder seg stort sett i hiet på dagtid, men kan titte frem utpå kvelden, som regel etter klokka 22.

– Vi kan ofte sitte i hagemøblene ved inngangen, og de kommer likevel opp på plenen. Vi pleier å legge ut eplebiter, og de kommer og henter dem, sier Jørgensen.

UREDD: Grevlingene kan ta turen ut på plenen selv med mennesker i nærheten. Foto: Privat

«Vaktmestre»

Der enkelte kanskje ville prøvd å bli kvitt grevlingene, ønsker Jørgensen dem velkommen.

– Vi har aldri sett snurten av en brunsnegle, og ikke så veldig langt unna ligger de overalt. Rotter har vi heller ikke sett noe til, sier hun.

Hun forteller at styret i bygården forsøker å informere alle nye beboere om grevlingene, og at de er harmløse.

– Vi er veldig glad i grevlingene, og det er også veldig gøy at vi bor midt i byen og har grevlinger der. Barna som vokser opp her synes det er veldig gøy.