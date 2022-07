Sjokkert etter storlagets valg: – Elendig styring

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Det ble en blytung etappe til Arenberg for Jumbo-Visma. Både Primoz Roglic og Jonas Vingegaard tapte tid til erkerivalen Tadej Pogacar.

På den kaotiske brosteinsferden fikk begge Jumbo-Vismas kapteiner trøbbel. Da Roglic gikk i asfalten med om lag 25 kilometer igjen, satt Wout van Aert foran og kjørte for Jonas Vingegaard. I stedet for å samle alle rundt de to kapteinene, delte storlaget seg i to.

– Jeg forstår ikke den taktikken i det hele tatt. De burde samlet seg og kjørt i én flokk. Det er elendig styring av laget. Jeg forstår ingenting av det de holder på med der, kommenterte tidligere proffsyklist Kurt Asle Arvesen på TV 2s Tour de France-sending.

– Vi har ikke tapt Touren

Tadej Pogacar har 21 sekunder ned til Vingegaard, mens det er hele to minutter og 17 sekunder ned til landsmann Primoz Roglic.

– Vi har ikke tapt Touren. Vi må overleve første uken, men greit at det som skjedde i dag var ikke det beste. Det kommer flere etapper, sier Frank Maassen, sportsdirektør i Jumbo-Visma.

– Det kunne vært bedre. I hektiske situasjoner gjør du av og til ikke de beste avgjørelsene, sier Maassen.

Fullstendig kaos i Jumbo-Visma

Pogacar var naturligvis fornøyd med etappen.

– Det jeg var redd for før etappen, skjedde med alle bortsett fra meg. Jeg var heldig. Laget hjalp meg bra før brosteinsparteiene, og derfra fløt jeg med. Jeg ble med da Jasper Stuyven angrep, men han var så sterk at jeg hadde nok med å henge på, så jeg er fornøyd med at jeg kom til mål sammen med ham, sier Pogacar.

– Jumbo-Visma mistet hodet

Maaassen og Jumbo-Visma kan imidlertid glede seg over at Wout van Aert fremdeles har den gule ledertrøyen. Belgieren har 13 sekunders ledelse på andremann i sammendraget, Neilson Powless.

– Jumbo-Visma reddet seg inn litt etter hvert, men de tok sjokkerende valg underveis. Det er vanskelig å ha oversikt, men de har to sportsdirektør-biler med skjermer og video. De gjorde en stor feil ved å velge to grupper, sier Kurt Asle Arvesen.

– Jumbo-Visma mistet hodet. De burde fått oversikten og samlet begge gruppene, så kunne det sett bedre ut for Roglic, men vi får aldri svaret på det, sier TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen.

Roglic fikk skulderen ut av ledd på velten med 25 kilometer igjen. Sloveneren hadde ikke tenkt på om sammendraget var tapt.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det. Det som er viktig nå er å komme seg til hektene, sier Roglic.

Lånte stolen til en tilskuer for å sette skuldra på plass

