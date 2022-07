Familien ble ombooket av SAS – to av barna plassert på fly alene

Stin Simonsen Ytredal og hennes tre barn skulle opprinnelig reist hjem fra Kroatia i dag. Det satte SAS-streiken en stopper for.

Da flyet hjem ble kansellert, satte de raskt i gang med å se etter andre flyruter. Da TV 2 først kom i kontakt med familien, hadde de til og med undersøkt mulighetene for å ta tog hjem. Men på et sted sa reisen uansett stopp - det fantes ikke reiseveier hele veien til Norge.

– Vi vurderte flere muligheter, men veldig mange fremkomstmidler var utsolgt, sier Ytredal.

VENTET LENGE: Stin brukte hele dagen på å prøve å få tak i SAS, både via telefon og på chat. Foto: Privat

Så kom det ny beskjed fra SAS – familien hadde fått nye flybilletter.

Det var bare ett problem: Ytredals to yngste barn ble plassert på et annet fly enn henne og eldstedatteren.

Det skulle i tillegg gå et døgn senere enn det første flyet.

– Jeg er veldig redd for å sende dem alene, og de ønsker jo ikke dette selv heller, sier Ytredal.

Lang telefonkø

Siden klokken 06.00 onsdag morgen har Ytredal stått i kø hos kundeservicen til SAS. Litt før klokken 13.00 fikk de en estimert ventetid på rundt to timer. Tre timer senere hadde de ennå ikke nådd gjennom og bekymringen steg.

– Jeg begynner å få litt småpanikk. Vi må reise i morgen tidlig, og da skal guttene etter planen være igjen i over et døgn til, sier Ytredal til TV 2 onsdag ettermiddag.

Guttene må komme seg til flyplassen og sjekke inn alene. Deretter står en syv timers mellomlanding i Zurich for tur.

– Jeg er veldig bekymret. Da vi bestilte denne reisen i januar, så ante vi ikke at ting kunne bli så vanskelig, sier Ytredal.

Enorm pågang

Da TV 2 tok kontakt med SAS og fortalte om situasjonen Ytredal og barna nå befant seg i, tok det ikke lang tid før familien ble booket om.

De får nå reise samlet – hele veien hjem til Norge.

Pressesjef Tonje Sund i SAS Norge opplyser at systemet ikke plukket opp at de to barna ble reisende alene, siden det var gjort to ulike bookinger.

Likevel mener hun slike situasjoner viser at streiken treffer kundene knallhardt midt i høysesongen.

– Det er enormt stor pågang nå. Vi har bemannet opp kraftig, men det er klart at pilotstreiken nå har enorme konsekvenser for kundene. Det blir ventetid for kundene og det er veldig leit, sier hun.

Sund opplyser også om at SAS har et spesialnummer for de som sitter fast i utlandet.

Ytredal og familien er lettet over at hele familien nå får reise sammen.

– Vi er veldige glade, sier Ytredal.