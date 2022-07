Graham Hansen om lagvenninnen: – Trist for EM

Se Norge-Nord-Irland på TV 2 og Play torsdag fra klokken 19.00.

Tirsdag kom nyheten om at verdens beste fotballspiller, Alexia Putellas, mistet sommerens EM-sluttspill med skade. Lagvenninnen Caroline Graham Hansen kaller det en trist dag for seg selv og lagkompisen, samt resten av EM.

– Jeg snakket med henne og hørte at det var seriøst. Det var trist for meg, så jeg regner med at det var veldig trist for henne. Trist for EMs skyld også. Hun er en veldig god spiller som ikke får bidra til at det blir en veldig fin turnering, sier Graham Hansen.

«Rovdrift på spillere»

Flere medier har spekulert om det spanske landslaget har sjanset med helsen til sin største stjerne. Spanske AS, via Bild, kritiserer blant annet hvert eneste minutt i oppkjøringen mot mesterskapet. TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah sier på Twitter at «rovdrift på spillere ødelegger både spillere og spillet».

Det vil ikke Norges angrepsvåpen spekulere i.

– Hun har vært en spiller som egentlig aldri blir skadet. Da blir det vanskelig å ikke al henne spille. Det er vanskelig å peke på det som en grunn til at hun er uheldig.

– Det blir tøft

Torsdag starter EM for Norge sin del. På motsatt banehalvdel står en motstander som Graham Hansen har hatt stor suksess mot tidligere. 27-åringen står med åtte mål på fire kamper mot nordirene. Hun mener likevel Norge må prestere for å få et godt resultat.

– Det er alltid gøy å spile mot lag man har gjort det bra mot tidligere, men man må huske at det er mesterskap. Det er først gang fr dem, og de kommer til å være supergira på å gjøre en god prestasjon. Jeg har stor respekt for det de kommer med, men håper det blir en god kamp for min og lagets del.

Et godt resultat må det nesten bli om Norge skal ha en mulighet for å nå målet for sommerens mesterskap. Det er nemlig medalje. Barca-proffen skjønner at noen tviler på at det er oppnåelig.

– Vi har sagt vi skal ta medalje. Vi vet det blir tøft, men setter man seg ikke litt hårete mål så er det ikke gøy å gå inn et mesterskap og jobbe hardt for å nå det. Vi velger å sette oss selv i angrepsposisjon.

Graham Hansen er hvert fall klar til dyst når fløyta går torsdag kveld.

– Det har vært en bra oppladning. Jeg har trent for meg selv, og trent med laget her. Vi har egentlig fått muligheten til å spille oss tilbake i form etter tre uker med ferie. For meg har det handlet om å skaffe meg overskudd.

