Stadig flere sulter i verden

FN anslår i sin årlige rapport om matsikkerhet at antallet mennesker som sultet i verden, økte med 46 millioner i løpet av fjoråret.

– Sult rammet 278 millioner mennesker i Afrika, 425 millioner i Asia og 56,6 millioner i Latin-Amerika og Karibia, heter det i rapporten.

2,3 milliarder mennesker slet med å skaffe nok mat og gikk tidvis sultne i 2021, og det var før krigen i Ukraina som har ført til kraftig prisøkning på mat.

Rapporten «The State of Food Security and Nutrition in the World» tegner et dystert bilde av utviklingen og slår fast at «verden går i gal retning i arbeidet med å få en slutt på sult, matusikkerhet og underernæring i alle former».

– De ferskeste tilgjengelige bevisene tyder på antallet mennesker i verden som ikke har råd til en sunn diett, økte med 112 millioner til nesten 3,1 milliarder, heter det i rapporten.