Nå drar nordmenn hit: – En god nummer to

Mandagens SAS-streik er den foreløpig siste av mange hindringer for feriesugne nordmenn. Det startet med pass-trøbbel og deretter fulgte kaos på mange europeiske flyplasser på grunn av manglende personale. Nå har stadig flere nordmenn fått nok og gjør om ferieplanene i siste liten.

– Planen var å reise til Mallorca, men vi tok ikke sjansen på grunn av flyplass-kaos. Vi fikk ikke pass, men klarte å ordne nasjonalt id-kort. Likevel følte vi at det var for mange usikkerhetsmomenter, sier Christian Helgesen.

TV 2 treffer han og familien hans om bord på Color Lines Superspeed på vei fra Kristiansand til Hirtshals tirsdag morgen. De er på vei til Skagen, som blir første stopp på ferieturen.

PÅ TUR: Familien Helgesen/Liesland valgte Danmark fremfor syden i sommer. Foto: Terje Frøyland/TV 2

Endret reiseplanen

Familien endret reiseplanene i siste liten, og nå blir det småbyferie med tur til Fårup sommerland.

– Danmark er en god nummer to når det er såpass usikkert å reise nedover i Europa, sier Helgesen.

Kona forteller at barna ble litt lei seg da det ikke ble sydentur.

– De ble litt lei seg, men da vi fortalte at vi heller kunne dra til Danmark, med badeland og mange aktiviteter, så var det greit, sier Kathrine Øksnevad Liesland til TV 2.

Eksplosiv etterspørsel

Familien Helgesen/Liesland er ikke de eneste som nå kaster seg rundt og endrer ferieplanene sine. Color Line sier de har merket en økning i billettsalget til både Danmark, Sverige og Tyskland.

– Bare det siste døgnet, etter at SAS-pilotene gikk i streik, har antallet forespørsler mangedoblet seg i forhold til det som er normalt, sier salg-og markedssjef Nina Moland Andersen i Color Line.

SJEF: Salgs- og markedssjef Nina Moland Andersen i Color Line. Foto: Terje Frøyland/TV 2

Enkelte av reiselivsdestinasjonene på Nordjylland har opplevd en økning på flere tusen prosent på enkelte dager de siste ukene.

– Vi har opplevd en økning på opptil 5000 prosent på enkeltdager. Det er helt vilt. Dette er veldig gøy, og vi tar gjerne i mot flere nordmenn. Dere er jo favoritt-turistene våre, sier Rene Zeeberg, leder av Toppen av Danmark, som leier ut både hus og hytter i Skagen.

Zeeberg mener det er flere grunner til at nordmenn nå strømmer til Danmark.

– Jeg tror at nærheten og tryggheten er viktig, samtidig som man får feriefølelsen når man er her, sier reiselivslederen.

REISETOPP: Rene Zeeberg er reiselivsdirektør i Toppen av Danmark. Foto: Terje Frøyland/TV 2

Dropper sydenturen

Tonny Skovsted Thorup er administrerende direktør i Destination Nord og har oversikt over alle de store turistattraksjonene og overnattingsstedene på Nord-Jylland. Han bekrefter at mange nordmenn nå kontakter danske overnattingssteder.

– Ja, vi får rapporter om at svært mange nordmenn nå dropper sydenreisen og heller kommer til Danmark. For oss er det bra, for hver nordmann bruker rundt 3000 kroner per døgn, nesten dobbelt så mye som tyskerne gjør, sier Skovsted Thorup til TV 2.

ØNSKER VELKOMMEN: Tonny Skovsted Thorups i Destination Nord ønsker nordmenn velkommen. Foto: Terje Frøyland/TV 2

I et badebasseng på Color Hotel Skagen treffer vi igjen familien Helgesen/Liesland. De har fått installert seg på hotellet.

– Barna koser seg og nå kan vi endelig senke skuldrene. Nå skal ferien nytes, sier Christian Helgesen før et av barna spruter vann i ansiktet hans og ler høyt.