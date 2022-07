LOs sommerpatrulje er i gang: – Mange sommervikarer vet ikke hva de har krav på

For 38. gang besøker LOs sommerpatrulje flere tusen bedrifter med sommeransatte for å snakke med unge om rettigheter på arbeidsplassen sin. I år håper de å avdekke færre brudd.

– Man husker jo selv hvordan det var å være i sin første sommerjobb og ikke helt vite hvilke rettigheter man hadde eller hvilke krav man kunne stille, forteller leder i AUF Astrid Hoem.

Krav til regjeringen

Hoem går i årets sommerpatrulje i Oslo sammen med LOs ungdomsrådgiver Sindre Hornnes. Felles har de to krav til regjeringen om unge i arbeidslivet.

– Sørg for at vi har ungdomsgaranti og lærlingplassgaranti. Vi ser at arbeidsmarkedet skriker etter arbeidskraft, men så er det fortsatt mange unge som ikke får fullført utdanningen sin eller står utenfor arbeidsmarkedet, sier Hoem.

Ungdomsgaranti handler om unges rett til utdanning, rett på jobb og rett til tiltak for å sikre dette.

– Vi håper arbeidsgivere og regjeringen tar grep for sikre ta enda flere får muligheten til å oppleve det felleskapet ved å stå i jobb som vi andre har, sier Hornnes.

Flere har jobb etter pandemien

Så langt i årets sommerpatrulje har ungdomsrådgiver Sindre Hornnes sett at unge er glade for å ha fått jobb etter to år med utfordrende arbeidsmarked under pandemien.

– Vi ser at det er mange som kanskje ikke er like oppdatert på hvilke rettigheter og plikter de har i sommerjobben sin, derfor er det fint å besøke unge og snakke med dem om dette, sier Hornnes.

Trenden på antall brudd i arbeidsmiljøloven som sommerpatruljen har avdekket, har vært stigende de siste årene. Nå håper både Hornnes og Hoem at trenden skal snu i år.

– Vi opplever at de aller fleste arbeidsgivere ønsker at unge skal ha det bra på jobb, så det har vi troa på, sier Hornnes.