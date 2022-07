Fekk skrekkbeskjed fire dagar etter VM

20. juni svømte André Klippenberg Grindheim 50 meter bryst i VM i Budapest. Berre fire dagar seinare var alt snudd på hovudet.

– Eg fekk beskjed av kirurgen at dei måtte opne meg, elles hadde eg berre nokre timar igjen å leve, fortel Grindheim om den alvorlege opplevinga.

Måtte hasteopererast

Ein fredag ettermiddag, fire dagar etter VM-et som ikkje gjekk heilt slik Grindheim hadde håpa på sjølv, begynte han å kjenne på magesmerter. Han hadde tidlegare opplevd liknande symptom, men desse hadde gått over etter ei tid. No vart smerta berre verre og verre.

– Magen var så vond og stor at det såg ut som eg skulle føde tvillingar kvart augneblink, seier Grindheim.

Han vart ganske redd, og ringde til ambulansen i Budapest.

Det neste døgnet låg Grindheim under observasjon på sjukehuset i den ungarske hovudstaden. Dei tilsette ved sjukehuset hadde tidleg mistenkt tarmslyng, men klarte ikkje å finne det på røntgenbilda. Dei fann heller noko anna.

– Dei såg at bevegelsen i tarmen hadde stoppa opp, og at tarmsystemet mitt nærmast hadde blitt lamma, fortel Grindheim.

Omtrent 24 timar etter han hadde ringt ambulansen, bestemte kirurgane seg for at dette var så alvorleg at dei måtte operere.

BESØK: Svømmaren fekk besøk av lagkameratar Henrik Christiansen og Nicholas Lia på sjukehuset. Foto: Privat

Alvorleg betennelse

Kommunikasjonen mellom Grindheim og legane var noko problematisk. Legane snakka ikkje engelsk, og Grindheim snakka ikkje ungarsk.

– Det var ikkje noko god oppleving. Den manglande kommunikasjonen har vore det tøffaste, seier han.

Det var likevel éin kirurg som klarte å få fram at om svømmaren ikkje vart operert, hadde han berre eit par timar igjen å leve. Den beskjeden synest han var tøff å få.

– Eg tolka det litt som at eg kanskje ikkje kom til å vakne. Sjølv om det var ein tøff beskjed å få, så var det også godt at dei endeleg skulle gjere noko.

Grindheim vakna til beskjeden om at operasjonen var vellykka. Kirurgane hadde funne eit innvendig brokk, som hadde ført til at tarmen blei tett, noko dei meinte han anten var fødd med, eller hadde hatt lenge. I tillegg hadde han betent blindtarm, og måtte fjerne denne.

Lykka var kortvarig. Dette var berre starten på sjukdomsmarerittet for 22-åringen.

– Ganske raskt etter operasjonen fekk eg ganske dårleg allmenntilstand.

Svømmaren fortel at helsepersonellet ikkje tok symptoma på alvor, kanskje fordi dei ikkje forstod kva han sa. Heldigvis for Grindheim hadde mora hans tatt turen nedover til Ungarn, med febermåler i bagasjen. Ho kunne dokumentere uvanleg høge temperaturar hos sonen til helsepersonellet.

– Dei tok ei blodprøve, og eg hadde nærare 300 i CRP, noko som er farleg høgt, seier Grindheim.

Det vart konstatert at 22-åringen hadde fått lungebetennelse. Ikkje lenge etterpå kom det også ein positiv covid-test.

– Eg tenkte «er det mogleg å få så mykje på ein gong?».

Gjekk ned seks kilo på halvannan veke

Svømmaren gjekk frå å vere i kanonform, til å bli sengeliggande på svært kort tid.

– Det var veldig uvandt for meg. Eg har aldri følt meg så nedbrote før. I løpet av det første døgnet eg var innlagt, følte eg at kroppen hadde visna heilt.

Grindheim fortel at på halvannan veke gjekk han ned over seks kilo.

– Og det er frå meisterskapsform, når eg ikkje hadde mykje fett på kroppen frå før. Det er ei tøff påkjenning på kroppen. Eg har framleis vondt i ryggen og halebeinet, fordi eg hadde så lite fett på kroppen og låg rett på ryggsøyla på ei vond seng.

TØFT: Grindheim fortel at heile opplevinga var tøff. Han er no på bedringens veg. Foto: Privat

Ute i fleire månadar

Tysdag kom Grindheim heim til Noreg, etter eit langt sjukehusopphald i Ungarn. No ventar ei endå lengre rehabilitering.

– Eg har fått beskjed om at eg i alle fall må gå ein månad med null aktivitet. Berre stå opp, gå på do og slike type ting. Utover det reknar eg med at det er ein god del månadar før eg kan trene som normalt igjen, seier han.

Sjølv om han er glad for at det heile er over, er han klar på at det blir ei tøff rehabilitering, både fysisk og psykisk.

– Som idrettsutøver er det veldig tøft å vite at det er ein ganske lang veg før eg er tilbake på jobb, seier han.

– I august skulle eg til EM. Det blir nok tøft å sjå laget dra dit, medan eg sitter igjen heime, men akkurat no er eg glad for å ha kome meg heim, legg Grindheim til.