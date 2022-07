SAS: Fra verdens beste til kaos og krise. Hva skjedde?

SAS har flydd høyt på sitt gode omdømme. Kanskje for høyt og for lenge, mener professor ved Handelshøyskolen, Frode Steen.

– SAS kom fra et landskap der det å fly var for de få, til et nytt landskap der hvermannsen flyr til lave priser. Hele konseptet var feil innrettet, sier professor Steen.

Beskyttet av myndighetene

De siste årene har svært mange flyselskaper gjennomført endringer for å tilpasse seg nye markeder, nye forbruksmønstre, ny konkurranse, og ikke minst en pandemi som rammet reiselivet spesielt hardt.

Plutselig forsvant store deler av det SAS fremdeles overlevde på: De forretningsreisende.

FEIL KONSEPT: Professor i markedsøkonomi ved NHH Frode Steen. Foto: Ørnulf Riisnæs

– SAS har hatt de skandinaviske myndighetene som eiere, og disse har tilført ny kapital når SAS har hatt behov for det. I tillegg har myndighetene gjennom skatter og avgifter gjort det nesten umulig for utenlandske lavprisselskaper å etablere seg tungt i Skandinavia. Dette preger nok DNA-et i SAS-ledelsen og medvirker til at de ikke snur seg rundt hurtig nok når konkurranse og markedssituasjon endrer seg, sier flyekspert Hans Jørgen Elnæs i Winair.

– SAS sitt beste kort før pandemien var et veldig bra tilbud for forretningskunder. Under pandemien forsvant mange av disse. Og de har heller ikke klart å levere på regularitet, noe som er det aller viktigste for forretningssystemet, sier Steen.

Verdens beste flyselskap

Siden etableringen i august 1946 ble SAS i flere tiår enerådene på flytrafikk mellom Skandinavia og resten av verden. Selve gullalderen var 1980-årene, etter at Jan Carlzon kom inn som direktør i selskapet i 1981.

Selskapet hadde på 70-tallet slitt med dårlige resultater. Carlzon relanserte SAS som «The Businessman's Airline», og selskapet skiftet fokus over på å møte behovene til forretningsreisende.

Omleggingen ga positiv utvikling i økonomien i SAS, og selskapet ble utnevnt til årets flyselskap i 1983.

RØDNESET UTFORDRER: Norwegian Foto: Gorm Kallestad / NTB

Rødneset utfordrer

Men så skulle det komme konkurranser som ville kreve omstilling og nytekning.

I 1998 forsøkte miniputten Color Air seg, men klarte ikke konkurransen mot SAS og daværende Braathens. Color Air gikk konkurs etter 13 måneder, og da SAS kjøpte opp Braathens, hadde den gamle storheten igjen grep om kundene.

Men så dukket en offensiv aktør med rød nese opp.

1. september 2002 klokken 06.58 lettet det første Norwegian-flyet i ordinær rute fra Tromsø lufthavn. Året etter ble selskapet børsnotert, og investorer likte det de så.

Avstand mellom ledelse og ansatte

– SAS og Norwegian er to helt forskjellige flyselskaper. SAS er topptungt mens Norwegian er topplett, noe som gjøre Norwegian i stand til å ta viktige beslutninger på kort tid fordi de har en komprimert ledelsesstruktur, sier Elnæs.

TOPPTUNGT SAS: Hans Jørgen Elnæs, Winair Foto: Erik Edland

SAS hadde en stolt historie bak seg, men ekspertene mener det også kan ha vært en hemsko.

Norwegian startet uten historie og bygget en ledelseskultur som skilte seg markant fra den gamle storheten SAS.

– Ledelsen (i SAS, journ.anm.) er lengre unna de som flyr og jobber, og det er for mange ledere på for mange nivåer. Det ser ut som at avstanden mellom ledelse og de som leverer tjenestene er kortere og mer effektive hos Norwegian. Så har man i SAS også en enorm skepsis mellom piloter, crew og ledelse som har bygget seg opp over tid, sier professor Frode Steen.

Krever rett leder

Elnæs viser til at SAS gjennom historien har klart å endre seg til det bedre, og mener det fortsatt vil være mulig med de rette forutsetningene.

– Kåringen av SAS som verdens beste flyselskap under Carlzon viser at SAS kan endre seg. Men, det krever det krever rett leder, rett ledelse og at alle ansatte gjør det som skal til for å løfte dette flyselskapet frem. Det tror jeg SAS kan gjøre igjen.