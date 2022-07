Så lenge kan han nekte avhør

Halvannen uke inn i etterforskningen av skytingen i Oslo natt til 25. juni, har politiet gjennomført og avsluttet rundt 260 avhør. Om lag 60 etterforskere jobber med saken på fulltid, og politiet har fått inn rundt 200 tips.

To personer ble drept og 21 skadd i hendelsen som rystet hovedstaden. Fortsatt er det store spørsmålet ubesvart: Hva var motivet?

DRAPSSIKTET: Zaniar Matapour. Foto: Politiet

Drapssiktede Zaniar Matapour (43) har så langt nektet å la seg avhøre. Den beslutningen står fortsatt ved lag.

– Han ønsker ikke å avgi noe avhør på nåværende tidspunkt, og det kommer nok til å være hans posisjon en stund videre. Men han har ikke avskåret muligheten for avhør på et senere tidspunkt, sier hans forsvarer, Bernt Heiberg, til TV 2.

Var villige til å droppe opptak

Matapour har i sin begrunnelse for å avstå fra avhør sagt at han frykter at videoopptak av ham vil bli manipulert.

– Allerede første dag ble han tilbud å avgi forklaring kun med opptak av lyd, men det ønsket han heller ikke. Etter en totalvurdering landet vi på å tilby avhør uten opptak, men da ble det klart at han ikke ønsket å gi en forklaring uansett, sier politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt .

Hun ønsker ikke å spekulere i hva Matapour eventuelt kan «tjene» på å nekte å avgi forklaring.

– Vi forsøker fremdeles å få til et avhør og har god dialog med forsvarer. For oss er det viktig som en rettgaranti at avhøret tas med lyd og bilde, men så får vi gjøre en ny vurdering dersom det blir aktuelt igjen, sier politiadvokaten.

VIL HA AVHØR: Politiadvokat Ingvild Myrold i Oslo politidistrikt. Foto: Fredrik Varfjell

– Ting bare han kan gi svar på

Forfatter og tidligere etterforskningsleder, Jørn Lier Horst, mener at det at Matapour nekter å la seg avhøre, ikke nødvendigvis har så mye å si for fremgangen i etterforskningen.

– For saken mot ham, og i dette tilfellet, har det liten praktisk betydning. Bevisbildet er uansett så massivt, med øyenvitneskildringer og videoopptak, så hendelsesforløpet er ganske klart.

Samtidig er han klar på at det er mange spørsmål i denne saken som det egentlig kun er én person som kan gi svar på.

– Det er klart at i en sånn sak, så er det ting bare han kan gi svar på. Men selv om han forklarer seg, så er det ikke gitt at det han sier er riktig eller sant.

– Hvor lenge kan han nekte å stille til avhør?

– Det er ingen som har forklaringsplikt for politiet. Ingen som er siktet i en straffesak har det, sier Horst.

TIDLIGERE ETTERFORSKER: Forfatter Jørn Lier Horst. Foto: Heiko Junge

Videre påpeker den tidligere etterforskeren at det kan være i en siktets interesse å la seg avhøre.

– Den som er siktet vil være tjent med at politiet får høre hans eller hennes versjon, og ikke bare må lage sin egen versjon av det som skjedde. Det er først og fremst den siktede som taper på dette.

– Ønsker å høre hans side

Også politiadvokat Myrold understreker fordelene med et avhør under etterforskningen.

– I denne saken, og i mange andre saker, er siktedes forklaring viktig for sakens opplysning. Vi ønsker å høre hans side, forstå hva som kan være hans motiv og høre hans tanker om hvorfor nettopp dette skjedde, sier Myrold.

Selv om Myrold er klar på at Matapour har rett til å nekte å la seg avhøre, vedgår hun at det får konsekvenser for etterforskning.

Myrold sier at det ikke er uvanlig at siktede i en straffesak benytter seg av retten til å takke nei til avhør. I noen tilfeller ønsker også vedkommende å avgi forklaring på et senere tidspunkt, men det har noen ulemper.

BEVIS: Politiet sikret bevis etter skytingen på CJ. Hambros plass. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Utfordringen kan være at man over tid ikke har like god detaljhukommelse om forholdet. I tillegg er en forklaring sårbar for påvirkning av det man hører andre eller leser i media, sier Myrold.

For den pågående etterforskningen, er det uansett uheldig å ikke få høre siktedes side av saken, mener hun.

– Etterforskningen vil ta lenger tid om siktede ikke vil la seg avhøre. Da må vi undersøke alle sider av saken uten hans forklaring, og gå bredere ut. Vi tar avhør av en videre krets personer som kjenner siktede, og så må vi undersøke hans historie enda grundigere.

Har flere hypoteser

Politiet jobber ut fra flere mulige hypoteser om siktedes motivasjon bak hendelsen, hvorav én av dem er psykisk sykdom.

– Én side av dette er også at siktedes psykiske helse bedre kan belyses gjennom avhør, sier Myrold.

Politiet er svært opptatt av å komme til bunns i om Matapour kan ha hatt medhjelpere. De har tidligere sagt at de har flere navn på blokka og PST mener bestemt at 43-åringen fikk hjelp. Myrold opplyser onsdag at det fremdeles kun er Matapour som er siktet i saken.

SPOR: Politiet jobber med å skaffe seg et klar bilde av Matapours bevegelser som ledet opp til masseskytingen. Foto: Politiet

Tidligere etterforsker Horst, mener politiet har gode muligheter til å komme til bunns i spørsmålet knyttet til motiv, selv uten Matapours forklaring.

– Antakelig vil politiet kunne finne noe som tegner et bilde av motiv andre steder. For eksempel i ytringer, gjerne på nett, eller gjennom diskusjoner han har hatt med andre. Så hvis det er et hatmotiv som ligger bak, så vil det ha gjort seg synlig på andre måter.

Samtidig sier han at det alltid er interessant å vite hva som var motivet og tanken bak.

– Og det er også gjennom hans forklaring at politiet også kan finne det som måtte være av formildende omstendigheter.

– Ikke avhengig av hans forklaring

Horst mener det er mange spørsmål som politiet kunne fått bedre oversikt over, om siktede gikk med på å la seg avhøre.

– Denne saken kan potensielt ha større forgreininger når det kommer til hvem som kan ha medvirket og hvem som kan ha påvirket, sier han.

Han peker også på at det er interessant å vite hvor våpnene kom fra.

– Hvis de ikke lar seg spore gjennom tradisjonell etterforskning, så vil jo hans forklaring bidra til å kaste lys over det.

Likevel mener den tidligere etterforskeren at politiet ikke er avhengige av Matapours forklaring.

– Isolert sett, som etterforskning som skal forberede en rettssak, så er man ikke avhengig av hans forklaring eller medvirkning.