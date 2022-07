Politiet åpner for at flere kan søke om nødpass

Onsdag ettermiddag kommer politiet med en gladmelding til alle som skal ut å reise i sommer.

Nå utvider de muligheten til å kunne søke om nødpass.

Dette melder politiet i en pressemelding.

– Politiet har en begrenset beholdning av nødpass, men selv etter at vi utvidet muligheten til å søke, kommer det få søknader. Vi utvider derfor kriteriene igjen for å bidra til at flere kan søke nødpass, sier Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Visse begrensninger

Nyheten kommer likevel ikke med en klar garanti.

– Men vi understreker at det ikke er sikkert at alle som ønsker det vil få, og at det kan bli lange køer enkelte steder, fortsetter Vandvik.

Politiet opplyser at man først kan søke syv dager før planlagt reise og at de nye kriteriene først gjelder fra midnatt torsdag 7. juli.

– Politiet fortsetter å overvåke situasjonen nøye, og det vil fortsatt være slik at vi først og fremst må sikre at de som virkelig trenger nødpass kan få det, sier Vandvik.

Her kan du se åpningstidene og oppmøtested for å søke nødpass:

https://www.politiet.no/tjenester/pass-og-id-kort/nodpass/