Advarer mot drikkerekorder

Flere forbinder sommeren med sol, bading, varmt vær og kanskje en iskald øl – eller ti.

Et forbruk som har vist seg å øke akkurat under sommersesongen sammenlignet med andre sesonger.

Nå slår alkovettorganisasjonen Av-og-til alarm.

– Barna blir raskt utrygge

Nordmenn kjøper langt mer øl og hvitvin om sommeren enn i resten av året, skriver organisasjonen i en pressemelding onsdag.

En fersk undersøkelse fra Ipsos viser at en av fem barn opplever at foreldrene drikker mer alkohol om sommeren enn ellers i året.

UNDERSØKELSE: Ipsos` undersøkelse er landsrepresentativ og består av besvarelser fra barn og unge i aldersgruppa 8-19 år. Foto: Organisasjonen «av-og-til».

– Barn blir raskt utrygge når voksne drikker, sier generalsekretær Ragnhild Kaski i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Frykter bagatellisering

Den store frykten er at mange foreldre bagatelliserer sitt eget alkoholforbruk, og spesielt foran barna.

– Det er ikke sånn at man må være tydelig full for at barna skal føle seg utrygge. Vi må tørre å erkjenne at de få ekstra glassene på terrassen også er utrivelige for barna. Og at mange av oss krysser den grensen for ofte, sier Kaski.

Kombinasjonen av økt inntak av alkohol og at barna gjerne får lov til å være lenger oppe på sommeren, kan få store innvirkninger.

Klar tale

Derfor kommer generalsekretæren med en klar oppfordring til alle foreldre:

– Vi må slutte å tenke at dette gjelder alle andre, og gjøre noe med hvordan vi selv drikker, sier Kaski, og legger til:

– Sommerferien er årets høydepunkt for barna. Vær bevisst på når du skal stoppe, så blir de sene sommerkveldene like hyggelige for barna også.