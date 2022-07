FHI: Forventer flere på sykehus i ukene fremover

Undervarianten BA.5 driver smittebølgen i Norge nå.

Ifølge FHI sprer varianten seg lettere, samtidig som befolkningen har redusert immunitet fordi det for mange er en stund siden vaksinasjon eller gjennomgått infeksjon.

Den siste tidens overvåking tyder imidlertid på at smittebølgen kan være i ferd med å nå toppen.

– Vi venter at sommerbølgen snur i løpet av juli, skriver FHI.

Frem til det vil de høye innleggelsestallene trolig bli høyere.

Sprikende grunnlag

Fagdirektør Frode Forland i FHI sier til TV 2 at det er tegn til en avflating av smittekurven nå, men understreker at datagrunnlaget er noe sprikende.

– Vi må fortsatt forvente noen flere sykehusinnleggelser i ukene framover, sier Forland.

SMITTE: Frode Forland, som er fagdirektør for smittevern, håper vi snart ser toppen av smittebølgen. Foto: Ida Cecilie Madsen / TV 2

Antall innleggelser på sykehus for Covid-19 har økt i flere uker. Det er så langt rapportert om 335 nye pasienter i uke 26 etter 304 i uke 25, og 214 i uke 24.

Antall overføringer til intensivavdelingen har imidlertid hold seg stabilt.

Foreløpige analyser tyder på at innlagte med BA.5-infeksjon har omtrent samme liggetid og samme risiko for å trenge intensivbehandling som smittede hadde under vinterbølgen.

Det er imidlertid usikkert om de ukentlige innleggelsestallene blir like store som under vinterbølgen, står det i rapporten.

– Sykehusene er godt rustet, selv om det er ferietid. Heldigvis ser det også ut til å være få som trenger intensivbehandling, sier Forland.

ELDRE: Medianalderen for de sykehusinnlagte har de siste fire ukene vært 76 år. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Vurderer ikke tiltak

Ifølge rapporten kan befolkningens endrete atferd i ferien og biologiske sesongeffekter hemme virusets spredning.

Selv om utviklingen fortsatt er usikker, tror ikke Forland at BA.5-bølgen blir like stor som den i vinter.

– Dersom smittespredningen avtar nå, blir bølgen trolig noe mindre enn den første omikronbølgen i februar-mars-april, sier fagdirektøren.

Situasjonen er fortsatt uforutsigbar, og nye varianter kan endre situasjonsbildet.

– Slik vi vurderer situasjonen, er det ikke aktuelt med restriksjoner på samfunnsnivå nå, sier Forland.