Jasminris trekkes tilbake

Scanesia trekker tilbake jasminris etter funn av plantevernmidler over grenseverdi.

Scanesia trekker tilbake jasminris fra Vietnam i to og fem kilos poser, samt Emmys Jasmin ris to kilos pose etter funn av plantevernmidler over grenseverdi.



Funnet av plantevernmidlene Hexaconazole og Tricyclazole over grenseverdiene kan utgjøre en akutt helsefare, skriver Mattilsynet via sin varslingstjeneste Matportalen.no.

5.040 kg av jasminrisen er solgt i dagligvarebutikker over hele landet, ifølge Mattilsynet.

Scanesia ber forbrukere som har kjøpt produktet kaste det, eller levere det tilbake til butikken der produktet er kjøpt.

(©NTB)