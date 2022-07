Skulle se favoritt-artist i Paris – så merket de problemet

– Etter et halvt minutt med forvirring skjønte jeg at vi nok hadde gått på en aldri så liten flause, forteller Lene Conradi.

Asker-ordfører Lene Conradi (52) hadde fått en overraskelsestur til Paris for å se artisten Billy Joel, som står bak hiten «Piano Man».

– I vår hadde vi iver og glede over muligheten til å få se Billy Joel, og kjøpte rett og slett billetter til konserten på Notre Dame Stadium, forteller Conradi til TV 2.

Så merket ordføreren og hennes mann, Jacob, en stor blemme – de dro til feil land.

– «Er det mulig?» var første tanken, før jeg bare måtte le, forteller hun.

Det var Røyken og Hurum avis som først omtalte saken.

«Too far to walk»

Da paret skulle bestille konsertbilletter sjekket de ikke nøye nok hva som faktisk sto på billetten, og de trodde Notre Dame Stadium var i Paris.

Billy Joel skulle ikke holde konsert i kjærlighetens by den helgen Conradi og mannen booket billetter, men i Indiana i USA. Konsertarenaen de trodde lå i Paris, var egentlig Notre Dame Stadium i Indiana.

PARIS: Paret fikk nyte kjærlighetens by, Paris, selv om det ikke ble noen konsert. Foto: Privat

Det var først da ordføreren skulle sjekke gåavstanden fra en restaurant til konsertarenaen at hun merket at noe ikke stemte.

– Da jeg plottet inn på Google Maps-kartet, kom meldingen «too far to walk» opp, og etter et halvt minutt med forvirring skjønte jeg at vi nok hadde gått på en aldri så liten flause, sier Conradi til TV 2.

Til tross for en morsom reiseblemme var det ingen skandale for paret at det ikke ble noen konsert.

– Vi fant ut at skjebnen nok ville at vi bare skulle kose oss den helgen, uten de store konsertopplevelsene, forteller ordføreren.

Og kos ble det. Paret dro på pianobar i Paris, Jacob holdt en minikonsert på en familierestaurant og de opplevde byen med elsykkel.

Gikk nesten på dobbel blemme

Tabben kunne blitt merket en hel måned før reisen.

Conradi hadde delt på sin Facebook-profil at hun skulle se Billy Joel i Paris. Da var det en som skrev i kommentarfeltet at han stusset over at Joel skulle opptre i Europa.

Conradi reagerte ikke på kommentaren da, men har i ettertid svart personen at hans skepsis viste seg å stemme.

– Da vi satt og snakket på en hyggelig fortausrestaurant i Paris, skrev jeg et lite svar til han at han hadde et aldri så lite poeng, forteller hun.

SYKKELTUR: Lene Conradi og mannen Jacob dro på en guidet tur med el-sykkel i Paris. Foto: Privat

Det var også like før paret gikk på nok en konsert-blemme i Paris.

– Jeg ble jo med en gang litt handlekraftig og tenkte det kanskje var andre aktuelle konserter den helgen, forteller Conradi og fortsetter:

– Jeg googlet konserter i Paris i juni, og da dukket Elton John opp. Og det er jo en god erstatter, så vi ble enige om å forsøke å få billetter dit.

Denne gangen sjekket paret heldigvis billettene ekstra nøye. Da merket ordføreren en viktig detalj:

– Jeg rakk heldigvis å oppdage at det var lørdag 26. juni i 2023, forklarer hun.

Ønsker artisten velkommen

Conradi og mannen har ikke planer om å bestille nye billetter til Billy Joel med det første, ettersom de må helt til USA for å dra på konsert.

HJERTELIG VELKOMMEN: Lene Conradi ønsker Billy Joel velkommen til Asker dersom han hører historien hennes. Her er han under en konsert i Las Vegas i februar. Foto: Ethan Miller / AFP

Men dersom han skulle bestemme seg for å vende snuten mot Europa, kan det være aktuelt for dem.

– Kanskje denne historien når han, og han skjønner at det kan være et godt grunnlag for en konsert i Europa! Jeg kan stille Varner arena i Asker til rådighet når det måtte passe, sier hun og avslutter:

– Da finner vi i alle fall frem!