Boasson-Hagen nær Tour de France-seier: – Helt klart surt

Edvald Boasson-Hagen satt i bruddet som spurtet om seieren på onsdagens spinnville etappe i Tour de France, men han stivnet.

Boasson-Hagen gikk etter da Neilson Powless forsøkte å stikke med én kilometer igjen til mål. Så tok kreftene slutt med noen få hundre meter igjen, og rudsbygdingen måtte se Simon Clarke spurte til seieren, mens Taco van der Hoorn fulgte på andreplass.

– Det er gøy å være med å kjempe. Det er det alltid i Tour de France, spesielt når jeg ikke egentlig skulle vært der, sier Boasson-Hagen til TV 2.

– Jeg var en av de første som gikk. Vi samarbeidet godt og det var en fin reise. Det er helt klart surt. Det er alltid surt å tape, spesielt når det er lenge siden. Vi får bare prøve igjen, sier 35-åringen.

Det ble først meldt at Edvald Boasson-Hagen var ett sekund bak den gule ledertrøyen, men en råsterk avslutning av Wout van Aert gjorde at belgieren beholdt ledelsen. Boasson-Hagen er nummer tre i sammendraget, 14 sekunder bak van Aert.

Edvald Boasson-Hagen kom seg tidlig av gårde i brudd sammen med Magnus Cort og Taco van der Hoorn. Etter hvert fikk trioen selskap av Neilson Powless, Alexis Gougeard og Simon Clarke.

Boasson-Hagen og seksmannsbruddet fikk det langt roligere over de første brosteinspartiene enn i hovedfeltet og restene av det. Jumbo-Visma var i kjempetrøbbel med begge kapteinene, Primoz Roglic og Jonas Vingegaard, som hadde uhell. Wout van Aert var også i bakken.

Trøbbel for Kristoff

Det var imidlertid ikke bare Jumbo-Visma-stjernene som hadde store problemer. På tredje brosteinsparti med om lag 50 kilometer igjen til mål punkterte Alexander Kristoff, som var en av favorittene før etappen. Nordmannen kom aldri tilbake i kampen om etappeseieren.

I gruppe to satt sammenlagtfavoritt Tadej Pogacar, og da Jasper Stuyven angrep i det tredje siste brosteinspartiet, fikk han med seg det slovenske fenomenet. Stuyven og Pogacar tok opp jakten på Boasson-Hagen og resten av bruddet, men det gikk ikke for duoen.

Fire ryttere av det opprinnelige seksmannsbruddet kom inn på oppløpet sammen. Der var Simon Clarke sterkest, og vant foran Taco van der Hoorn og Edvald Boasson-Hagen.

– Jeg tenke det her går da jeg tok ham igjen, men jeg stivnet totalt da det var 300-400 meter igjen. Det var surt. Det var en bra dag ute i brudd, utenom de siste to kilometerne. Det var surt (ikke å vinne). Jeg skulle vært litt kaldere der og ventet. Jeg var sikker på at det var kjørt uansett, så da var det bare å «gunne» på, sier Boasson-Hagen.

