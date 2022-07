30 hunder fratatt eier

To siktet for dyremishandling, skriver NRK:

30 hunder er tatt fra eier i Telemark. Da politiet tok seg inn på en gård i Telemark fant de syke og skadde dyr. To personer er nå siktet, skriver NRK.

Tidligere i uka rømte to hunder fra et beredskapshjem i Porsgrunn. Hendelsen ble omtalt i flere medier. Politiet gikk da ut og advarte mot de to hundene. De bet en kvinne som gikk med egen hund i Deichmansgate i Porsgrunn. De to hundene som var på rømmen, var ifølge NRK fra beredskapshjemmet der det nå er beslaglagt 30 hunder.

Beskriver grusomme forhold på gård

– Hundene befant seg på en gård uten innlagt vann. Det sto spiker opp fra materialer og det ble funnet syke og skadde dyr, sier politietterforsker Kari Nærum til NRK.

Åtte hunder ble avlivet, mens resten av hundene ble vurdert som mulig omplasseringsdyktige, bekrefter Mattilsynet til NRK.

Siktet igjen

Hundeeier er tidligere dømt for brudd på dyrevelferdsloven, skriver NRK. Nå er to personer siktet i saken. Mattilsynet plasserer hundene i beredskapshjem. Flere av hundene er av raser som har vært kraftige og krevende å håndtere, sier politiet til NRK.

Hundene var på beredskapshjemmet fordi de var en del av straffesaker som handlet om dyremishandling. Mattilsynet hadde plassert dem i beredskapshjemmet.

– Dette beredskapshjemmet ble valgt ut fordi vi hadde behov for ekstra erfarne folk med tanke på rasen, sier Gry Bø, fagrådgiver for dyrevelferd i region øst i Mattilsynet til NRK.