Slik får du med deg alt under EM

Onsdag sparkes EM i gang. Her kan du se hvilke dager du bør markere med rødt i juli.

Etter at Ada Hegerberg bestemte seg for å returnere til landslaget, har flere eksperter uttalt at Norge er blitt en outsider til å gå hele veien.

Torsdag starter Norge sitt mesterskap mot Nord-Irland. Kampen ser du på TV 2 og Play.

Men allerede onsdag kveld sparkes EM i gang på et fullsatt Old Trafford, hvor vertsnasjon England tar imot Østerrike. Den kampen ser du på NRK.

For syvende gang på rad deler TV 2 og NRK på senderettighetene under et fotballmesterskap.

TV 2 sender 16 av mesterskapets kamper, 14 av dem går på hovedkanalen, mens man kan se samtlige av de 16 kampene på TV 2 Play.

PÅ PLASS: Ada Hegerberg og det norske landslaget ankom Brighton tidligere denne uken. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Norges kamper mot Nord-Irland og Østerrike sendes av TV 2. Man vil også kunne se Norges potensielle semifinale på TV 2.

Gruppespillkampen mot England og en potensiell kvartfinale sendes på NRK, det gjør også finalen.

Norges førstevalg på keeperplass, Cecilie Fiskerstrand, må stå over mesterskapet grunnet en kneoperasjon. Hun vil være en av TV 2s gjester gjennom mesterskapet.

Det vil også blant andre de tidligere landslagsspillerne Ingrid Ryland og Ingvild Stensland.

Under kan du se hva som skjer hver eneste dag under mesterskapet.

TV 2s EM-team Programleder: Ingrid Halstensen

Ingrid Halstensen Eksperter: Solveig Gulbrandsen, Morten Langli, Yaw Amankwah og Mina Finstad Berg.

Solveig Gulbrandsen, Morten Langli, Yaw Amankwah og Mina Finstad Berg. Kommentatorer: Endre Olav Osnes, Peder Mørtvedt og Espen Ween

Endre Olav Osnes, Peder Mørtvedt og Espen Ween I England: Jan-Henrik Børslid, Christina Paulos og Helge P. Kalleklev

Jan-Henrik Børslid, Christina Paulos og Helge P. Kalleklev Gjester: Ingrid Ryland, Cecilie Fiskerstrand, Ingvild Stensland m.fl.

Slik ser programmet ut

Onsdag 6. juli: Åpningskampen.

21.00: England-Østerrike (NRK1).

SAMARBEID: EM sendes på både TV 2 og NRK. Her er kanalenes programledere avbildet. NRKs Andreas Hagen (f.v), TV 2s Ingrid Halstensen, NRKs Carina Olseth og TV 2s Jan-Henrik Børslid. Foto: Julia Marie Naglestad.

Torsdag 7. juli: Norges første kamp.

21.00: Norge-Nord-Irland (TV 2 og Play).

– Jeg har store forventninger. Kvinnefotball på verdensbasis er virkelig på vei opp og to av de største stjernene er våre. Jeg gleder meg til å se et norsk lag med to offensive profiler som vi håper kan begeistre det norske folk, sier Morten Langli.

Fredag 8. juli: To av favorittene i aksjon.

18.00: Spania-Finland (TV 2 og Play).

21.00: Tyskland-Danmark (NRK1).

Lørdag 9. juli: Svenskene med tøff åpning.

18.00: Portugal-Sveits (TV 2 Sport 1 og Play).

21.00: Nederland-Sverige (TV 2 og Play).

STJERNESPILLER: Sverige er trolig avhengig av at Stina Blackstenius leverer fra start av. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Søndag 10. juli: Lever Frankrike opp til forventningene?

18.00: Belgia-Island (NRK1).

21.00: Frankrike-Italia (TV 2 og Play).

Mandag 11. juli: Tøff kamp for Norge.

18.00: Østerrike-Nord-Irland (TV 2 og Play).

21.00: England-Norge (NRK1).

Tirsdag 12. juli: Storkamp på TV 2.

18.00: Danmark-Finland (NRK1).

21.00: Tyskland-Spania (TV 2 og Play).

Onsdag 13. juli: Storseier til svenskene?

18.00: Sverige-Sveits (TV 2 og Play).

21.00: Nederland-Portugal (NRK1).

Torsdag 14. juli: Fransk jubel?

18.00: Italia-Island (NRK1)

21.00: Frankrike-Belgia (NRK1)

Fredag 15. juli: Mulig skjebnekamp for Norge på TV 2.

21.00: Østerrike-Norge (TV 2 og Play).

21.00: Nord-Irland-England (TV 2 Sport 1 og Play).

Lørdag 16. juli: Hvem går videre fra dødens gruppe?

21.00: Danmark-Spania (TV 2 og Play).

21.00: Finland-Tyskland (TV 2 Sport 1 og Play).

Søndag 17. juli: Vinner Sverige gruppen?

18.00: Sverige-Portugal (NRK1).

18.00: Sveits-Nederland (NRK1).

Mandag 18. juli: De siste gruppespillkampene

21.00: Italia-Belgia (NRK3).

21.00: Island-Frankrike (NRK1).

Kvartfinalene: NRK viser Norge.

NRK skal uansett vise Norges kvartfinale. Dersom Norge vinner gruppen vil NRK sende onsdagskampen. Dersom Norge blir nummer to i gruppen, vil NRK vise torsdagskampen.

FOTBALLFEST: Klarer Caroline Graham Hansen å skyte Norge videre? Her sammen med Guro Bergsvand. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Onsdag 20. juli:

21.00: Gruppevinner A-Gruppetoer B (Ikke avgjort).

Torsdag 21. juli:

21.00: Gruppevinner B-Gruppetoer A (Ikke avgjort).

Fredag 22. juli:

21.00: Gruppevinner C-Gruppetoer D (NRK1).

Lørdag 23. juli:

21.00: Gruppevinner D-Gruppetoer C (TV 2).

Semifinalene: Sendes på TV 2.

21.00: Tirsdag 26. juli og onsdag 27. juli.

Finale: Sendes på NRK.

18.00: Søndag 31. juli.