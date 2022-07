Fant hagle under utedoen – forblir et mysterium

Politiet har undersøkt våpenet som ble funnet under en utedo ved Sjusjøen i helga.

Lørdag fortalte TV 2 om Arve Martin Øverlien (57) som kom over et overraskende funn da han skulle rive utedoen på hytta.

Under gulvet lå en søppelpose med en hagle som var avkappet i begge ender.

Hytta har vært i familiens eie så lenge utedoen har vært der, og funnet var derfor svært overraskende for Øverlien, som kontaktet politiet.

Mysterium

Noen dager senere har politiet tatt den endelige beslutningen på hva som gjøres med våpenet.

– Det var åpenbart sikkert en stor overraskelse for hytteeieren, og for så vidt for oss, sier politistasjonssjef Øyvind Buraas ved Ringsaker politistasjon til TV 2.

Han forteller at våpenet var preget av å ha ligget lenge under utedoen.

– Det bar preg av tidens tann, og av å ha ligget bokstavelig talt i dritt. Det var ikke mulig å finne noen spor eller nummer på den, så vi har ikke klart å knytte den til tidligere straffesaker eller tidligere eier, sier Buraas.

DESTRUERES: Politiet tok med seg våpenet fra hytta. Nå skal det destrueres. Foto: Privat

Politiet har derfor sendt våpenet til destruksjon, og hvem som har lagt det under gulvet på utedoen til Arve og familien forblir et mysterium.

Ikke opplevd tidligere

Buraas forteller at det innimellom dukker opp eierløse våpen, spesielt rundt i distriktet. Likevel skiller funnet til Øverlien seg fra det han har sett tidligere.

– Generelt dukker det opp mye våpen rundt omkring, gjerne i distriktet vårt på gårder i forbindelse med arveskifte og sånt. De har kanskje ligget fra krigen og så videre, sier Buraas.

– Men akkurat i denne saken var det veldig spesielt at det lå i en utedo, så det har vi ikke opplevd tidligere.

Politistasjonssjefen roser Øverlien for å ha kontaktet politiet, og sier det er viktig for politiet å få tatt hånd om eierløse våpen på forsvarlig vis, så de ikke havner i hendene på uvedkommende.

Ulovlig modifisering

Våpenet som ble funnet var avkappet i begge ender.

– Formålet med det blir bare spekulasjoner, men det er ikke en lovlig modifisering av våpen, sier Buraas.

– Er det mulig å si noe om hvor lenge våpenet har ligget der?

– Det er vanskelig å si noe om, men hytteeier sa at hytta har vært i familien i mange år. Vi har ikke klart å tidfeste det, men våpenet bar åpenbart preg av å ha ligget ute lenge.