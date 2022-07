Åpner opp om avhengighet: – Mørkt, bunnløst hull

Artist og skuespiller Noah Cyrus (22) stilte nylig opp i et portrettintervju med Rolling Stone.

Der fortalte hun om sine problemer med avhengighet, angst og depresjon.

Cyrus snakker åpent om at hun har vært i behandling for sin avhengighet av Xanax.

Hun beskriver avhengigheten som et: «mørkt, bunnløst hull»

Ville passe inn

22-åringen forteller at det hele startet da hun som 18-åring datet sin daværende kjæreste.

Ifølge Cyrus var det han som den gang ga henne stoffet, som er et legemiddel som normalt brukes til å behandle angst og panikklidelser, for første gang.

– Det ble en måte for oss å knytte bånd på, sier hun.

Hun beskriver det som et ønske om å passe inn med kjæresten og hans venner. Hun forteller at hun ønsket å være «en av de kule».

– Jeg trodde også det var noe alle gjorde, forklarer hun.

Lett tilgjengelig

Noah, som er søster av Miley Cyrus og datter av Billy Ray Cyrus, sier at det var lett for henne å få tak i dopet.

Hun sier at hun foretrakk å ta Xanax fremfor annet festdop. For henne ble det en måte å unnslippe virkeligheten på.

– I det jeg følte at det var mulig å døve omgivelsene et sekund og bedøve smerten, var det over. Det ble på en måte et slags mørkt, bunnløst hull, sier hun.

Hukommelsestap

Cyrus fortalte også at stoffet fikk henne til å tilbringe mesteparten av pandemien i sengen.

SPELLEMANN: Cyrus sammen med norske Alan Walker på Spellemannsutdelingen i 2017 Foto: Audun Braastad / NTB

Hun kunne sove til klokken åtte på kvelden, og hun hevder at det til og med resulterte i hukommelsestap.

Hun slet med å konsentrere seg i intervjusammenhenger, og i et intervju så slet hun med å holde øynene åpne.

– Jeg nikket bare med og sovnet. Jeg klarte ikke å holde hodet oppe eller holde øynene åpne. Jeg var så langt borte, sier hun om intervjuet, som ikke ble sendt likevel.

Terapi i albumskriving

Da hun begynte med behandling for avhengigheten, fikk hun god hjelp fra de rundt seg,

– Jeg ble hjulpet av alle jeg trengte å få hjelp fra, men det tok litt tid å komme meg på egne ben.

Hun sier også at det nye albumet «The Hardest Part» hjalp henne mye på veien.

– Det var veldig terapeutisk å skrive låter, sier hun.