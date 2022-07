Forsvarer: – En ekstrem belastning

Lørdag ble en bil med fem medlemmer av organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian) presset av veien, slik at den havnet på taket.

Det skjedde etter at Sian hadde brent koraner på ulike steder i Oslo.

Føreren av bilen, og en kvinne som satt på, er siktet for henholdsvis grov vold og medvirkning til dette.

Forsvareren til sistnevnte, Ole Petter Drevdal, sier at hans klient har det tøft.

– Dette er selvfølgelig en ekstrem belastning for henne, sier advokaten.

Siktelse kan bli endret

I en video som viser hendelsen ser man at en Mercedes, som er registrert på Sian-leder Lars Thorsen, blir skjøvet av veien på E6 ved Mortensrud i Oslo.

Videoen er hentet fra en direktesending som Alternativ Media hadde, hvor de fulgte Sians markeringer gjennom dagen. Alternativ Media er en gruppe som selv skriver at de «dekker nyheter som massemedia overser».

Politiadvokat Henrik Nicolaisen Kveine opplyser at siktelsene mot de to kvinnene fremdeles står ved lag, men utelukker ikke at de kan bli endret på et tidspunkt.

Av de fem som satt i bilen ble én sendt til sykehus og fire til legevakten.

LEDER: Lars Thorsen er leder i Sian og var én av de fem som var involvert i hendelsen, lørdag. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Grunnlaget for siktelsene er at det er skjellig grunn til å mistenke at noen er påført skade i lovens forstand, som er grov, uten at politiet kan gå i detalj på dette, sier Nicolaisen Kveine.

Ikke avhørt

Mandag ble det kjent at politiet ikke ville fremstille de to siktede kvinnene for varetektsfengsling. Det handler om at de ikke vurderer at det foreligger fare for bevisforspillelse i saken.

– Politiet vurderte at vilkårene for varetektsfengsling ikke var oppfylt, og da skal de løslates, sier politiadvokaten.

PÅTALE: Henrik Nicolaisen Kveine uttaler seg på vegne av politiet. Her fra en rettssak i april. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Forsvareren til passasjeren opplyser at det ikke har blitt gjennomført noe avhør med hans klient i løpet av uken, og at det heller ikke er planlagt noe.

– Det er ingenting avtalt, så det får vi se på senere, sier Drevdal.

Ifølge politiet er det noe de er interessert i å gjøre. De har også gjort flere beslag i saken, som blant annet består av videomateriale.

– Saken etterforskes med tyngde. Politiet gjennomgår ulike beslag og det er aktuelt med flere avhør, sier han.

Advokat Nils Christian Nordhus, som forsvarer føreren av bilen, har ikke besvart TV 2s henvendelser onsdag.

Begge de siktede nekter straffskyld.