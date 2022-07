To månedslønner på Stortinget gir mer en ett års minstepensjon

Som stortingsrepresentant tjener du nesten 180.000 kroner på to måneder, mens minstepensjonistene må nøye seg med 173.025 i året.

Økonomiske goder på Stortinget har den siste tiden vært i vinden, både med tanke på pendlerboliger, etterlønn og ikke minst lønnsøkninger.

Dette har ført til at nettstedet Faktisk.no har undersøkt hvor mye en stortingsrepresentant tjener i måneden, og målt dette opp mot utbetalingene til Norges minstepensjonister.

Resultatet er overraskende.

Klar konklusjon

En stortingsrepresentant tjener 177 386 kroner på to måneder, mens den laveste satsen for minstepensjonister er 173 025 kroner i året.

Slik er årslønnen for de folkevalgte: Stortingsrepresentant: 1 064 318 kroner Stortingspresidenten: 1 869 761 kroner (samme som statsministeren) Første visepresident: 1 213 323 kroner (tilleggsgodtgjørelse på 14 prosent) Øvrige visepresidenter og komitéledere: 1 138 820 kroner (tilleggsgodtgjørelse på 7 prosent) Regjeringsmedlemmer: 1 518 999 kroner Statsministeren: 1 869 761 kroner Kilde: Faktisk.no

Påstanden kom først fra Facebook-brukeren, Marius Røer Andresen, som skrev følgende:

«Ærede stortingsrepresentant. I dag har du og dine kolleger bevilget dere selv en månedslønn på cirka 83 000. Dere tjener nå mer i januar og februar, enn det en minstepensjonist skal leve på i ett år».

Konklusjonen fra Faktisk.no er klokkeklar:

– Det stemmer at dette på to måneder blir mer enn det en gift eller samboende minstepensjonist på laveste sats får per år.

Stemte for økning

Dette etter at et flertall på Stortinget gikk inn for å øke godtgjørelsen til 88 693 kroner i måneden, noe som tilsvarer 1 064 318 kroner i året.

– Etter mitt syn kan det ikke bli mer umusikalsk enn dette. Det er en fornærmelse mot de som betaler skatt, skattebetaler din lønn, skrev Røer Andresen på Facebook den 13. juni.

SINT INNLEGG: Dette innlegget fra Facebook fikk nettstedet Faktisk.no til å undersøke. Foto: Skjermdump.

Innlegget fikk kommentarfeltet til å koke, og flere uttrykte sinne over nyheten. Flere sendte også inn spørsmål til Faktisk.no for å forsikre seg om at det stemte.

Lønnen skulle vise seg å overgå de nevnte 83.000 i innlegget fra Røer Andersen.

Bekrefter kritikken

Det var ikke bare lønnen til stortingsrepresentantene som ble kritisert i innlegget.

– I tillegg kommer fri bolig, nett og telefon, hjemreiser og selvfølgelig feriepenger. Du har jo tross alt 3,5 måneders ferie, skrev Røer Andresen.

Dette får en minstepensjonist Lav sats: 173 025 kroner Ordinær sats: 200 257 kroner Høy sats: 210 730 kroner Særskilt sats enslige: 232 816 kroner Særskilt sats for personer som forsørger ektefelle over 60 år: 328 009 kroner Kilde: Faktisk.no

Faktisk.no slår fast at stortingsrepresentanter som bor mer enn 40 kilometer i kjøreavstand fra Stortinget har rett på pendlerbolig, og at de får dekket nett og telefon.

«De som sitter på Stortinget får utbetalt en tolvtedel av årlig godtgjørelse hver måned. De får altså ikke feriepenger – men lønn hele året, også i sommerferien», skriver Faktisk.no.

