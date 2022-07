Full ulveseier i lagmannsretten: Felling ulovlig

En enstemmig lagmannsrett sørget for seier for dyrevernorganisasjonen NOAH i Letjenna-saken.

Dyrevernorganisasjonen NOAH gikk rettens vei i 2020 for å forhindre skyting av Letjenna-flokken inne i ulvesonen.

Onsdag varsler organisasjonen i en pressemelding at NOAH fikk full seier i lagmannsretten.

– NOAH har nå vunnet mot staten i to rettsinstanser. Staten har dermed med ugyldig lovanvendelse, skutt kritisk truet ulv inne i ulvesonen der de skal være prioritert, sier leder i NOAH, Siri Martinsen.

Jubler over resultatet

Hun er tydelig på at dette er en svært viktig seier.

– Dommen gir kritisk truede dyr i Norge den rettsbeskyttelse de bør ha, og som staten systematisk har fratatt dem de siste årene. Dette er en svært viktig seier, sier Martinsen.

SEIER: Leder i NOAH, Siri Martinsen, har all grunn til å være fornøyd med lagmannsrettens beslutning. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / NTB.

Lederen i dyrevernorganisasjonen er tydelig fornøyd med resultatet.

– Det er rettens oppgave å sikre at lover og internasjonale avtaler følges selv om det finnes en sterk press fra noen politiske miljøer og næringer om det motsatte. Lagmannsretten har tatt dette ansvaret på alvor, og gitt et kraftig signal til staten om at de har beveget seg utenfor loven i forvaltning av kritisk truet ulv i Norge, sier Martinsen.

Anken forkastet

Lagmannsrettens konklusjon var følgende:

«Lagmannsretten har kommet til at rettsanvendelsen i vedtaket er feil, og at vedtaket derfor er ugyldig. Det er etter dette ikke nødvendig for lagmannsretten å gå inn på spørsmålet om formålet med uttaket kunne vært oppnådd på annen måte, jf. naturmangfoldloven § 18 annet ledd. Det er heller ikke behov for å gå nærmere inn på anførslene om saksbehandlingsfeil og feil faktum».

«Anken blir etter dette forkastet».