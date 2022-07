Militært nærvær på Andøya flystasjon fortsetter

Det kommer fram i en pressemelding fra regjeringen onsdag.

Samtidig sikrer regjeringen et militært nærvær i en overgangsfase fram til Forsvarets videre aktivitet på Andøya flystasjon er endelig besluttet, står det i meldingen.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier det har vært viktig for regjeringen å få en avklaring før sommeren på fremtidig drift av flyplassen – spesielt med tanke på de ansatte som har levd med en usikkerhet helt siden 2016.

– Andøya lufthavn er svært viktig for forsvaret av Norge og denne regjeringen har vært tydelig på at vi gjør om på planene fra forrige regjering, og vil arbeide videre med å styrke den nasjonale evnen til mottak av allierte styrker ut over det gjeldende langtidsplan legger opp til. Derfor har vi også vært opptatt av å sikre videre militær tilstedeværelse på Andøya, sier Gram.