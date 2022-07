På lørdag er det klart for EM-finale for Thea Kyvåg og resten av Norges J19-landslag. Da er det en fordel å ha en mor med god mesterskapserfaring.

LSK- og J19-landslagsspiller Thea Kyvåg har et helt spesielt forhold til mor og tidligere landslagsspiller i håndball, Sahra Hausmann.

– Vi er bestevenner, og hun er den jeg sier mest til, forteller datteren, og legger til:

BESTEVENNER: Sahra og Thea har alltid hatt et nært forhold. Foto: Privat.

– Jeg er så takknemlig for å være så close med mamma som det jeg er. Uten henne hadde hverdagen blitt både kjedelig og vanskelig.

Thea befinner seg for tiden i Tsjekkia, hvor hun spiller europamesterskap med Norges J19-landslag. Der får hun god oppbakking av sin mor.

Merittert mor

Sahra Hausmann har internasjonale gullmedaljer fra både VM, EM og Europacup. Som det største høydepunktet drar hun frem håndballjentenes første gull i EM i 1998, i tillegg til gullet på hjemmebane året etter.

– Hva er det viktigste Thea bør huske på under EM-finalen?

– At det bare er en fotballkamp! Og at hun må nyte øyeblikket. Det er veldig stort å spille finale i et mesterskap, tipser den erfarne tidligere håndballspilleren.

For Thea er morens mesterskapserfaring god å ha før og etter viktige kamper.

– Jeg har snakket masse med henne på meldinger og telefon. Hun var her i gruppespillet og så på kampene, så jeg fikk snakket med henne da også. Hun er til stor hjelp for meg, sier fotballtalentet.

TIPSER: Sahra får gode tips av sin mesterskapserfarne mor. Foto: Privat.

– Hva er det beste mesterskapstipset hun har gitt deg?

– Mamma sier alltid til meg «ikke tenk, bare gjør». Det er vårt lille motto sammen. Både mamma og jeg vet at jeg presterer best uten å tenke for mye på scenarioer og andre ting som gjør at jeg kan miste fokus.

Spilt seg bedre

Norges J19-landslag fikk en tung start på EM med 1-4-tap mot England, men klarte raskt å snu skuta, og fikk en sterk avslutning på gruppespillet med seier over Tyskland og Sverige.

Jentene, som trenes av den norske fotballprofilen Hege Riise, slo deretter regjerende mester Frankrike 1-0 i semifinalen. På lørdag møter de Spania til finale.

FINALEKLARE: J19-landslaget spiller finale i Ostrava på lørdag. Foto: Pavel Lebeda / BILDBYRÅN

– Jeg må innrømme at det var litt overraskende. De har spilt seg bedre utover i mesterskapet, og det ser ut som de spiller med selvtillit, sier mor Sahra.

Hun ser nå på mulighetene for å komme seg tilbake til Tsjekkia for å få med seg finalen live. En finale som er fullt mulig å vinne.

Frankrike, som det norske landslaget slo ut med ett mål i semifinalen, spilte nemlig uavgjort med Spania tidligere i turneringen. Kanskje kan vi derfor forvente oss en neglebiter av en finale.

– Det er en ubeskrivelig følelse å skulle spille om et EM-gull. Jeg hadde ikke turt å håpe på det før jeg kom hit, innrømmer LSK-spilleren.

– Ingenting av krefter skal spares på nå!

– Da hadde jeg fått høre det

For 18-åringen kan det bli den første internasjonale gullmedaljen i karrieren. Med det kan jakten på å ta igjen mors imponerende premiehylle starte.

– Jeg kan i hvert fall ikke være noe dårligere enn mamma, sier Thea bestemt, og fortsetter:

– Da hadde jeg fått høre det!

TROR PÅ GULL: Thea Kyvåg har tro på at Norge J19 kan ta EM-gull. Her under en Toppseriekamp tidligere i år. Foto: Jan Kåre Ness

– Hva skal til for at dere slår Spania i finalen?

– Vi må fortsette den gode jobben vi har gjort, og rett og slett bare blø for drakta når vi er utpå der, forteller hun optimistisk.

Jenta fra Nittedal skryter av samholdet i den norske landslagstroppen, og mener det er den viktigste faktoren til at de har gått hele veien til finalen.

– Vi har det gøy sammen, og vi tør å prate sammen. Når man er oppå hverandre 24/7 i nesten tre uker er det helt vesentlig for suksess.