Equinor gjenoppstarter produksjon på streikerammede felt

Feltene Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst starter oppkjøring av produksjon, etter at streiken blant medlemmer av arbeidstakerorganisasjonen Lederne er avblåst.

Equinor kom onsdag med en pressemelding der de opplyste at strekerammede felter starter oppkjøring til produksjon.

Regjeringen foreslo i går kveld tvungen lønnsnemnd for å løse arbeidskonflikten mellom arbeidstakerorganisasjonen Lederne og Norsk olje og gass (Norog) i forbindelse med årets hovedtariffoppgjør.

Kort tid etter startet arbeidet med sikker gjenoppstart av produksjonen på de streikerammede innretningene. Alle feltene forventes å være tilbake i full drift innen et par dager, skriver Equinor i pressemeldingen.



Arbeidstakerorganisasjonen Lederne tok tirsdag fra midnatt ut 74 medlemmer i streik, noe som medførte at oljefeltene Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst ble stengt.

Bakgrunnen for streiken var at medlemmene i Lederne stemte nei til meklingsresultatet i sokkeloppgjøret i en uravstemning torsdag i forrige uke. De to andre medlemsforbundene Industri Energi og Safe stemte ja.

Onsdag var det varslet en opptrapping av streiken med ytterligere 117 medlemmer. En ytterligere opptrapping lørdag ville resultert i at totalt 382 medlemmer hadde vært ute i streik. Hvis opptrappingen hadde blitt et faktum, ville inntektstapet vært på 1,8 milliarder kroner daglig, ifølge et anslag fra bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

Lederne har operatøransatte medlemmer i følgende selskaper: Equinor ASA, ConocoPhillips Norge, Neptune Energy Norge AS og Okea ASA.