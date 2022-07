EM-manager: Dette er Putellas-erstatteren

Spill EM-manager her!



I dag braker endelig sommerens fotball-EM i gang. I løpet av de kommende ukene med fotball-EM på TV 2 og NRK kjemper tusenvis av managere om å gå helt til topps, enten i venneligaer eller totalt i landet. Og det beste av alt: Det er gratis å delta.

For første gang blir det i år arrangert et managerspill for fotball på kvinnesiden. Reglene for spillet er likevel kjente for de som tidligere har spilt lignende managerspill. Kort fortalt får man 105 millioner virtuelle kroner til rådighet.

For disse pengene setter man sammen et lag med 15 spillere, fordelt på ulike posisjoner. Spillerne belønnes først og fremst for sine personlige prestasjoner, som eksempelvis målpoeng og ved å holde nullen (keepere og forsvarsspillere). Samtidig er det også muligheter til å plukke poeng dersom spillernes respektive lag også presterer. Alle reglene får du oversikt over her.



Hva bør man tenke på når man velger ut sitt lag?

Det er ulikt hvordan spillerne i de ulike posisjonene blir belønnet. Likevel er det en fast fellesnevner: Du får kun poeng for spillere som spiller. Det er derfor viktig å velge ut spillere som man tror vil få minutter på banen. Videre vil det være fornuftig å se til spillere man tror får mye poeng. For keepere og forsvarsspillere vil dette først og fremst være gjennom ved å holde nullen, mens for midtbanespillere og angripere er målpoeng en nøkkelfaktor. Det er derfor lurt å bygge laget rundt spillere du tror oppnår dette.

Blant keeperne er det flere alternativer man kan lykkes med å velge. Samtidig er dette en posisjon man gjerne ikke ønsker å benytte bytter på underveis i spillet. Det kan derfor være lurt å finne keepere til lag man tror kommer til å nå langt i mesterskapet.

Keeperne til de antatt beste nasjonene er prissatt mellom 5.5 - 6.5 millioner. Englands Mary Earps (6.5) og Spanias Sandra Paños (6.5) er keepere på lag som kan gå langt. Samtidig ønsker man gjerne ikke å bruke for stor andel av budsjettet på keeperplass, ettersom man sårt kan trenge millionene fremover i banen.

Ett rimeligere og godt alternativ kan være Tysklands Merle Frohms (5.5). Tross en varierende oppkjøring til mesterskapet, skal det tyske laget ha kvalitet nok til å kvalifisere seg videre til sluttspillet. I Tysklands kamper mot Danmark og Finland er det også store muligheter for å holde nullen, noe som taler i hennes favør.

AKTUELT KEEPERVALG: Merle Frohms kan gi god valuta for pengene. Foto: JASON CAIRNDUFF

Vår egen Guro Pettersen (5.5) er også et alternativ dersom man ønsker å finne en billigere løsning på keeperplass. Det er stort potensial for få baklengsmål mot Nord-Irland og Østerrike, samtidig som hun kan få med seg en del redninger mot England.

Blant forsvarsspillerne er det flere alternativer å velge mellom. I likhet med keeperne er det her lurt å finne spillere som spiller på lag man tror vil kunne holde nullen. Som ved andre managerspill kan det her og lønne seg å finne alternativer som også potensielt kan sikre deg målpoeng.

Frankrikes Wendie Renard (6.5) har vist seg som et populært alternativ blant managerne så langt, med en eierandel onsdag formiddag på i overkant 50 prosent. Wendie Renard er et godt alternativ på grunn av dødballstyrken og fordi hun kanskje tar straffer. Samtidig er det usikkerhet rundt hvorvidt hun kommer til å spille grunnet skade. Innledningsvis kan det derfor være fornuftig å styre unna henne, og heller avvente hennes posisjon i det franske laget.

En rimeligere og tryggere vei inn i Frankrikes bakre rekker kan være Griedge Mbock Bathy (5.5). Den regjerende Champions League-mesteren har vist seg som et naturlig valg i det franske forsvarsleddet. Mbock Bathy kan derfor være et godt valg, både for å kunne plukke poeng og for å spare penger til plassene fremover i banen.

FORSVARSBAUTA: Griedge Mbock Bathy er potensielt den billigste veien inn i Frankrikes forsvar. Foto: Francesco Scaccianoce / ipa-agen

En annen spiller det kan være lurt å holde et øye til er Tysklands Lena Oberdorf (5.5). Selv om tyskeren er satt opp som forsvarsspiller på EM-manager, ser det ut til at hun skal spille på midtbanen. Hun vil derfor fortsatt motta poeng for å holde nullen, men også ha større sjanse for å kunne motta målpoeng underveis.

Norges forsvarsspillere er hovedsakelig prissatt til 5.0, med unntak av Julie Blakstad (5.5). Julie Blakstad kan være et meget godt alternativ i starten. Med potensiale for målpoeng mot Nord-Irland, i tillegg til sjanse for å spille høyere i banen, kan Blakstad vise seg som et kupp. Om man ønsker å spare ytterligere millioner på forsvarsplass, kan Maren Mjelde (5.0) og Maria Thorisdottir (5.0) være gode alternativer.

Beveger vi oss opp til midtbanespillerne møter vi på flere stjernespillere som kan levere store mengder målpoeng. Regjerende Gullballen-vinner og Spanias superstjerne Alexia Putellas (10.5) var tidligere et meget naturlig valg her. Ettersom hun nå mister EM grunnet sin korsbåndskade, vil hun ikke lenger være et aktuelt valg. Tross hennes skade vil spanjolene likevel ha store muligheter til å kunne nå langt i mesterskapet.

Hennes lagvenninne Aitana Bonmatí (8.5) dukker derfor opp som et brennhett alternativ. Barcelona-spilleren leverte en fantastisk sesong for katalanerne i Primera División femenina med 19 målpoeng på 25 kamper. I Putellas' fravær kan Bonmatí få en enda mer sentral rolle i det spanske laget. Hun er derfor absolutt en spiller å se opp for.

PUTELLAS-ERSTATTEREN: Etter Alexia Putellas' skade kan Aitana Bonmatí være spilleren å gå for på ditt lag. Foto: Nick Potts

Blant de andre midtbanespillerne er det naturlig å se til Englands vinger, Beth Mead (12.0) og Lauren Hemp (10.5). Begge kantspillerne har mye målpoeng i seg, og kan vise seg fornuftig å inkludere i sine managerlag. Mead har vist seg mest målfarlig av spillerne så langt, men har også en høyere pris. Det kan derfor være lurt å ha begge i bakhodet og vurdere hvem av disse man ønsker å velge til sitt lag.

I den norske troppen er Guro Reiten (8.5) en spennende spiller man kan vurdere. Chelsea-vingen har definitivt målpoeng i seg, noe hun viste i landslagets siste treningskamp i forkant av EM. Reiten kan være meget aktuell i starten av mesterskapet, spesielt med tanke på kampen mot Nord-Irland.

Se Norges åpningskamp i EM mot Nord-Irland på TV 2 og Play torsdag fra klokken 19.00.

Ønsker man her å se etter rimeligere alternativer, kan Englands Leah Williamson (5.5) være et kupp. Deres landslagskaptein spiller nok alt av minutter for hjemmenasjonen, og har som midtbanespiller også mulighet for å oppnå et målpoeng eller flere. På slikt vis kan hun være en lur spiller å ha i sitt lag for å spare penger til andre plasser.

Andre rimelige spillere som både kan spare penger i budsjettet og levere målpoeng er Tysklands Svenja Huth (8.0), Belgias Janice Cayman (6.5) og vår egen Ingrid Syrstad Engen (5.5).

I angrepsrekken på spillet finner vi de store målgarantistene. Her er spillerne som fort kan være de heteste kapteinsvalgene og de største poengplukkerne.

Blant disse er vår egen Ada Hegerberg (9.5). Onsdag formiddag en hun valgt av i overkant 82 prosent av spillerne. Norge-spissen er høyaktuell for de fleste lag grunnet hennes sjanser til å score flere mål i første runde. Samtidig vet vi hva hun er i stand til å levere, noe som gjør henne til et naturlig valg. Med sin pris er hun også litt billigere enn de aller dyreste, noe som gjør henne enda mer aktuell.

SUPERSTJERNEN: Ada Hegerberg er klar for å score mål i EM. Foto: Terje Pedersen

Det er her også vanskelig å komme utenom Nederlands superspiss Vivianne Miedema (11.5). Tross sin høye pris har hun vist seg som en målgarantist. Hennes statistikk taler for seg selv, hvor hun eksempelvis tidligere i år ble første spiller til å være involvert i 100 mål i Women's Super League. Tross tøff motstand i første kamp mot Sverige, kan hun i kampene mot Portugal og Sveits stå for mye mål. I nevnte kamper vil hun også være høyaktuell til å motta kapteinsbindet.

Andre alternativer som kan være verdt å merke seg er Frankrikes Marie-Antoinette Katoto (11.0), Sveriges Stina Blackstenius (9.5), Italias Cristiana Girelli (8.5) og Danmarks Pernille Harder (8.5).

Etter man har valgt ut sine 15 spillere, skal man velge en kaptein og en visekaptein. Kapteinen får doblet sitt antall poeng i den gitte runden, mens visekapteinen kun får dette dersom kapteinen ikke spiller.

Med sine store sjanser for målpoeng er Ada Hegerberg (9.5) det heteste kapteinsvalget i første runde. Ettersom hennes eierandel er av det ekstreme slaget, kan dette også være et sikkert valg for å komme godt ut av startblokken. Dersom hun scorer mot Nord-Irland og du går uten henne, kan dette fort straffe seg.

Andre aktuelle kandidater er Englands vinger, Beth Mead (12.0) og Lauren Hemp (10.5). I dagens åpningskamp mot Østerrike er det høy sannsynlighet for at det kan leveres målpoeng. En av disse kan derfor også sees på som naturlige gode valg.

Da gjenstår det bare å ønske alle EM-managere lykke til. Følg med på hvordan mesterskapet utarter seg og gjennomfør gode analyser i forkant av hver runde. Da kan du få et lite overtak på vennene dine og potensielt ha muligheten til å gå helt til topps.

