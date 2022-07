Programmet har ett kriterie for å bli med: svær penis

Er det nødvendigvis slik at en stor penis gir et bedre liv? Det skal den nye dokumentarserien «Too large to love» finne svaret på.

«En fersk undersøkelse viser at nesten halvparten av den mannlige befolkningen skulle ønske de hadde en større penis. Så: en større penis, et bedre liv. Ikke sant? Vel, ikke alltid.»

Slik starter casting-selskapet Lost in TV en deltaker-utlysning de nylig la ut på sin hjemmeside.

Nå ser de etter deltakere til den nye dokumentaren «Too large to handle», hvor vedkommende må ha en veldig stor penis for å delta.

Flere negative sider

Spun Gold TV, firmaet som produserer dokumentaren, ønsker å sette lys på de skjulte problemene ved å leve med en stor penis, og hvordan det påvirker sexlivet og livet generelt.

Dokumentaren skal også ta for seg flere positive og negative opplevelser rundt det å ha et stort understell.

Det vil også være snakk om hvordan det er å være sammen med en som har stor penis, og hvilken hjelp som finnes der ute.

Programmet skal diskutere problematikken for et voksent publikum. Dokumentaren kan inneholde nakenhet, men det er ikke pornografisk, skriver Wales Online.

Skade under sex

Men's Health har tidligere skrevet om menn som opplever flere ulemper ved å være stor nedentil.

Noen menn har følt at folk kun viser interesse på grunn av penisstørrelsen, og venter med sex for å finne ut om personen faktisk liker han for den har er.

Andre menn hadde problemer med å finne kondomer som passet dem, og har opplevd å skade sin partner under sex.

På denne måten har størrelse noe å si, ifølge forholds coach Deborah Anapol.

– En stor penis og en liten vagina er ikke en lykkelig kombinasjon. Det er viktigere å vite hvordan man bruker penis, enn størrelsen, sier Anapol til The New York Post.

Jonah Falcon fra New York hevder at han har verdens største penis. I erigert tilstand er den hele 34 centimeter.



Falcon har tidligere ytret at han ofte blir bedt om å vise den frem, skriver The New York Post.

– Jeg er lei av å ha folk som vil at jeg skal måle den foran dem. Jeg har gjort det 10.000 ganger - det er nok, har Falcon sagt i tidligere intervju.