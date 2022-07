Flyttet inn i Playboy Mansion da hun var 11 år – tok sin første operasjon som 15-åring

For feminister var han det tvert motsatte – en mannssjåvinistisk forretningsmann som kommersialiserte kvinner og deres kropper.

For mange var Playboy-gründeren Hugh Hefner et symbol for det som var tabu på 1950-tallet i Amerika. Han var et feministisk ikon. En forkjemper for kvinners rettigheter og deres seksuelle frihet.

Neddoping, skjulte kameraer, mikrofoner og piller kalt «bein-spredere». Dette er noen av detaljene som blir avslørt om Hugh Hefners skandale-herregård.

Disse og flere skandaløse detaljer kommer frem i dokumentarserien «Secrets of Playboy», som er tilgjengelig på TV 2 Play, hvor vi følger flere damer som har vært tett innpå avdøde Hugh Hefner – og bak herregårdens lukkede dører.

En av dem er Jennifer Saginor (52), som er datteren til en av Hefners nærmeste – hans bestevenn og lege i over 40 år. Hennes far, Mark Saginor, var blant annet kjent som «Dr. Feelgood» inne i villaen.

Kallenavnet kom av at han delte ut reseptbelagte piller fritt ut til både Hefner og hans venner.

Den aller første gangen hun satte fot på den grønne plenen, var da hun kun var seks år. Da hun fikk se alt glitteret, festene og den tidløse glamouren, følte Saginor allerede at hun hadde blitt bitt av Playboy-basillen.

Fra ung alder ble Saginor allerede lært opp i hvilke egenskaper kvinner skulle ha. Her var hun seks år.

Tiden fløy, og hun ble 11 år gammel. Da gikk hennes største drøm i oppfyllelse.

Hun fikk nemlig flytte inn i herregården sammen med faren sin, og hun fikk sitt eget rom i den endeløse korridoren. Hun fikk alt hun pekte på, og hun ble straks møtt av de kvinnelige foto-modellene som også bodde i villaen. De gikk under kallenavnet «playmates».

– Alle «playmatene» passet på meg og var morsfigurer. De forbindelsene ble alt for meg, og jeg har så mange gode minner med «Hef». Han var en så myk og pleiende farsfigur, og virket som en person som fortjente alt dette, forteller hun i dokumentar-serien, og legger til:

– Som et barn så jeg opp til han, fordi han hadde et magisk slott og alle elsket han. Det var ikke før flere år senere, at jeg innså at alle rundt han satte «Hef» på en pidestall, og det var ikke ekte. Det var en illusjon.

Ble overvåket

I herregården var Hefner kun kjent som «Hef», noe som var et kallenavn både «playmates» og venner brukte for å omtale den suksessfulle Playboy-gründeren.

På dagtid fikk hun tilgang til alle rommene, og hun ble i tillegg kjørt til skolen hver dag i limousin. Men så straks det begynte å bli mørkt, ble hun bedt om holde seg inne på rommet.

Men de nettene hun lå i senga, stirret opp i taket og ikke fikk sove – hørte hun feststøy og høy musikk komme fra underetasjen.

Dette vekket nysgjerrigheten i henne – og det var vel ikke et problem å snike seg ut, så lenge ingen så henne?

Da hun trakk seg sakte ut og gjemte seg bak gelenderet for å se festlighetene nede, skulle hun så sårt ønske at hun var som dem. Den fargerike sminken, de flotte kjolene og at de danset som om alle var i en slags transe – hun ville ha alt.

Alle gangene hun snek seg tilbake langs den mørke korridoren, var hun i et slags lykkerus. Bildene og fantasiene om dansingen, moten, drikken, lukten – hadde etset seg inn i hjernen hennes. Hun klarte ikke vente på å bli eldre.

Lite visste hun at hun hadde passert alle de skjulte kameraene i korridoren.

Starten på et eventyr

For det amerikanske folket og resten av verden gjorde Hefner seg kjent som en kvinnerettighetsforkjemper, med seksuell frihet som sin store hjertesak.

Da Hefner var 27 år, bodde han med sin første kone, Mildred Williams, i nabolaget Hyde Park i Chicago. Der brukte han mange stunder på å sitte ved det lille kjøkkenbordet, se ut av vinduet og fantasere om det som skulle bli Playboy.

De gikk inn i tidsepoken som mange amerikanere kalte «den gylne tiden».

Med over 40 forskjellige investorer klarte han å samle nok penger til å lansere magasinet Playboy, som senere skulle bli et helt kongerike. Men på den tiden satte de ikke dato på magasinet, fordi de rett og slett ikke visste om det kom til å bli publisert flere utgaver.

Den første utgaven kom ut i 1953, og på forsiden var det store sex-symbolet og ikonet Marilyn Monroe avbildet.

FØRSTE UTGAVE: Dette magasinet skulle snart endre hele Hefners liv. Foto: AP / NTB

Og før du rakk å knipse, ble de 50 000 eksemplarene solgt ut på sekundet.

Dette skulle bli starten på et helt eventyr, og det var tydelig at amerikanerne ville ha mer.

Ved å vise nakne kvinner i magasinene sine og kle de ut i kaninkostymer, ville han vise at kvinner kunne ta tilbake sin egen seksualitet – spesielt på en tid hvor det var tabu.

Innen 1970 solgte Playboy syv millioner kopier i måneden. For et par år siden, hadde dette vært utenkelig for mannen i den trange leiligheten med den lille skrivemaskinen.

Det var ikke kun smakfulle nakenbilder som prydet sidene, men også skarpsindige filosofiske og dype artikler skrevet av store profiler, som blant annet Malcolm X, James Baldwin og Jesse Jackson.

Hele verden kalte det stilig og berusende, og at magasinet senere skulle spillte en stor del i utviklingen av ytringsfriheten. Bladet kunne forfølge problemer og etiske saker, som blant annet borgerrettigheter og abortdebatten.

Det var derimot ikke alle som var en del av fanskaren. Flere kvinner raste og mente det Hefner drev med var et typisk tegn på forretningsmenn – at de fremmet kommersialisering og objektiveringen av kvinner, maskert som feminisme.

Feminist-debatten

Fra synspunktet til Hefner og hans indre krets, så følte de at de ble angrepet uten grunn. De beskrev det som en slags heksejakt. Hefner kalte Playboys største kritikere for «radikale feminister».

DEMONSTRANTER: Mange tydde til protest da magasinet begynte å selge mer og mer. Foto: Secrets of Playboy

– Det er noe galt når en pen jente kan tjene mer som en Playboy-kanin enn som noe annet, talte en av motstanderne på en demonstrasjon.

Men til tross for stormen, holdt Hefner seg rolig, noe som tiltrakk andre kvinner til å jobbe for han. De beskrev han som utdannet og raffinert, og at jobben som Playboy-kanin hadde flere goder enn forventet.

FLERE GODER: Flere var stolte av å være Playmate og Playboy-kanin, noe som senere skulle ha store konsekvenser. Foto: Secrets of Playboy

– Jeg jobbet i elleve og et halvt år. Vi fikk godt betalt, og jeg kjøpte meg bil og levde slik jeg ville. Vi hadde mer frihet enn en sekretær eller lærer, forteller Jaki Nett, som var en av de aller første svarte Playboy-kaninene, i dokumentaren.

Motstanderne tydde også til angrep på de som jobbet for han, og kritiserte kvinnene for hvordan de kunne selge kroppen sin på «den måten»:

– Jeg ble ofte intervjuet av sterke feminister, som var harde mot meg. Jeg nikket bare og sa «Hm, ja», så svarte jeg og sa ifra at jeg definitivt styrte mitt eget liv, og dette var mitt valg. Det kostet selvfølgelig, men det visste jeg ikke på det tidspunktet, forteller Miki Garcia, som er en av de andre kvinnene som står frem om Hefner i dokumentaren.

Ble lært opp om den «perfekte kvinnen»

Men for Saginor, som bodde i villaen som et «familiemedlem» fremfor en «playmate», var opplevelsen noe helt annet.

Hun beskriver oppholdet som en fantastisk oppvekst, men at hun raskt fikk se og lære hva som skjedde bak de lukkede dørene. Én av tingene var blant annet at hun ble lært opp i et rom fylt av menn, hvordan den perfekte kvinnen skulle se ut.

– Jeg forstod det ikke på den tiden, at Playboy ikke handlet om å være fri til å uttrykke seg. Det handlet ikke om å styrke kvinner. Det gikk mye dypere. Det var mer ondskapsfullt.

FIKK HENGE MED MENNENE: Til tross for at kvinnene og mennene først ble separert i villaen, fikk Saginor sitte med mennene. Foto: Secrets of Playboy

I villaen på 1970-tallet og starten av 1980-tallet ble mennene og kvinnene separert. Damene fikk ikke henge med mennene, men Saginor fikk lov til å sitte med dem – hvor hun var vitne til hva som ble diskutert på gutterommet.

– Jeg så at mennene så på ulike negativer av kvinnene fra ulike fotograferinger. De «quizzet» meg om hvordan man skulle kritisere en kvinne, som de syns nådde standarden. Så jeg sa det jeg visste de ville høre, forteller hun.

Det ble diskutert hvilken BH-størrelse de skulle ha, hvem som skulle utføre brystoperasjonen og neseoperasjonen, til hvordan hele kroppen deres burde se ut.

Hun ble lært opp om hvordan den perfekte «playmaten» skulle se ut, og lite visste hun hvilke konsekvenser dette skulle få.

– Jeg ble trent til å se kvinner slik de gjorde, som varer.

Hennes egen far, som var legen i villaen, pleide å si til sine barn at de måtte passe på hva de spiste, siden han også brukte de samme kriteriene for sine døtre.

– Han begynte da vi var unge, og gikk over kroppene til meg og søsteren min. Det var nervepirrende, fordi jeg tror ikke noen av oss følte at vi kunne måle oss med det som var akseptabelt, forteller hun og fortsetter:

– De presset meg. Jeg tok en operasjon.

– Hvor gammel var du?

– 15. Det var grusomt.



Hun ble eldre og mer og mer nysgjerrig på hva som skjedde i de andre rommene, når det ikke var fest i underetasjen. Der fikk hun se kvinner gjøre ting hun selv ikke forstod i en så ung alder.

– Jeg så dem nakne med menn rundt seg. Jeg så dem på gulvet på alle fire og de var dopet. Det skremte meg. Mennene lo, og jeg husker at jeg tenkte: «Jeg vil aldri bli som disse jentene, de løper rundt som dyr». Dette handlet aldri om å styrke kvinner. Det handlet om å bryte ned kvinner.

Affære med Hefners kjæreste

Som tenåring merket hun at alle «playmatene» og Hefners kjærester var svært åpne om seksualiteten sin. Det var noe med det som tiltrakk henne, og det var et åpent miljø der kjærlighet og sex hadde uklare grenser.

– Så hvis du elsket noen, skulle du være mer intim med dem. Seksuelt. «Hef» kysset alltid, som mange vet, med munnen åpen, som et tungekyss. Jeg syntes alltid det var rart, at en som var en slags onkel skulle kysse meg slik.

På slutten av 70-tallet hadde Hefner alltid minst tre-fire hovedkjærester, hvor én av de var «den spesielle». De andre kvinnene misunnet henne, og gjorde hva som helst for å ta den plassen.

Da Saginor var 15 år gammel, hadde hun allerede prøvd alle mulige former for dop, hadde sex med flere menn og kvinner – og plutselig gjort det utenkelige.

Da hun var 15 år, forelsket hun seg i en av Hefners hovedkjærester, «Kendall». Det skulle senere vise seg å ha store konsekvenser.

– Det føltes vanskelig, for jeg var så ung. Vi ble veldig nære, fordi hun hadde rømt hjemmefra som ung. Og fordi pappa hadde dratt meg vekk fra moren min, lengtet jeg etter den kjærligheten bare en dame kunne gi, forteller hun om «Kendall», og fortsetter:

– En kveld bestilte hun daquirier, og én ting førte til det neste. Hun trodde nok at jeg hadde vært med en kvinne før. Det fjernet ensomheten på den tiden.

De som visste om den hemmelige affæren, visste at Saginor var mindreårig. Selv trodde hun ikke at det var noe galt i hva de gjorde. Fra Hefners og hennes fars synspunkt, så brydde de seg ikke om at hun hadde en affære med kjæresten.

– Han visste om den fra starten. Det var kameraer overalt.

Én av de tidligere butlerne i villaen forteller selv at mange av kameraene var skjulte. Vekterne hadde kameraer på jakkene, slik at det var øyne overalt.

Da hun var 17 år, ble hun kalt til Hefners rom.

– Jeg trodde han skulle konfrontere meg med affæren. Jeg ville bare treffe «Kendall», og hun sa: «Vi kan bare treffes hvis du går til Hefs rom».

På veien ble hun fulgt av en annen «playmate». Rett før hun skulle inn, ble hun advart, og ble fortalt: «Du trenger ikke gjøre noe du ikke har lyst til».

Hun skjønte ikke hva den bekymrede «playmaten» mente, og gikk inn. Hefner bestilte drinker, og sammen satt de på sengen.

Plutselig endret energien i rommet seg, og hun ble ukomfortabel.

– Jeg var fortsatt følelsesmessig umoden, selv om jeg hadde sett så mye. Så da jeg gikk inn i rommet og han og Kendall lå på senga, syntes jeg bare at det var gøy. Jeg forstod ikke hva som skulle skje.

Men plutselig var det noe som våknet i hodet hennes, og hun skjønte raskt hvilken situasjon hun ble invitert til. Saginor følte at Hefner krysset grensen, ettersom han alltid så og behandlet henne som en datter.

– Og nå følte jeg denne ukomfortable energien der jeg ikke lenger ble sett på som en datter. Så begynte «Kendall» å gråte, og løp inn på badet. Så sa han: «Nå skal vi ikke gjøre noe, fordi hun gråter». Da svarte jeg: «Ja, og pappa er rett nedi gangen».

INITIERTE TREKANT: Her er Saginor sammen med Hefner og «Kendall». Foto: Secrets of Playboy

Da snudde han seg, så på henne og smilte:

– Vi er alle familie her.

Ble sabotert som konsekvens

–Jeg tror ikke hun visste hva som egentlig foregikk der til hun faktisk opplevde det. Hun fikk et lynkurs i det. Vi er i Playboy Mansion. Dette er ekte, forteller tidligere butler Mitch Rosen, som jobbet der fra 1983 til 1989.

Da Saignor begynte på universitetet, kom hun ut i samfunnet og ut av Playboy-bobla som hun hadde vokst opp i. Der fikk hun oppleve at alt alle reglene lært fra ung alder, ikke passet i verden utenfor. Hun turte ikke snakke om det med folk, og tydde derfor til å skrive ned alle tankene sine.

Disse tankene resulterte i en bok, som hun ga navnet «Playground». Den skrev hun for å jobbe med alle problemene sine, etter alt hun hadde sett og opplevd.

«PLAYGROUND»: Opplevelsene var så mange at hun begynte å skrive ned alle tankene sine til en bok. Foto: Secrets of Playboy

Saignor ble alltid lært at man kunne si hva man ville, men hun visste også at en viss mengde lojalitet hørte med hans indre krets.

– Det var en frykt for at det skulle få følger å bryte lojaliteten. Jeg gjorde alt jeg kunne for å fremstille «Hef» i et positivt lys, som en farsfigur jeg så opp til i mange år, forteller hun.

Da boken hennes kom ut om avsløringene i villaen, gjorde hun noen intervjuer i Los Angeles. Da fikk hun en telefon.

Det var Hefner, som først gratulerte henne – men også ba henne om en tjeneste:

– «Ikke fortell noen at jeg visste om deg og Kendall. Jeg setter pris på om vi kan holde det mellom oss». Folk måtte ikke vite om en mindreårigs affære i hans hus, og jeg sa bare at det var greit, sier hun om telefonsamtalen.

Han spurte også om listen over de neste intervjuene, som hun sendte over uten å tenke grundigere over det.

Så skjedde det.

Kanselleringer etter kanselleringer.

Hun dro til New York, og ett etter ett ble intervjuene avlyst.

– Det var som en mafiafilm.

– Så hva tror du skjedde?

– Jeg vet at han fikk noen på sitt kontor til å ringe og stoppe de intervjuene. Jeg ble knust, siden jeg ikke lenger kunne fortelle min sannhet. Det var så hyklersk, for ytringsfrihet var noe han hadde jobbet for hele sitt voksne liv, forteller hun og fortsetter:

– Det fikk meg til å stille spørsmål om hvem pappa og Hefner var, og jeg trodde virkelig de var storkarer. De kjente alle, de hadde forbindelser, og var opplyste mennesker. Jeg skjønte at dette var mye større. Han ville ikke at folk skulle vite hva som egentlig foregikk. Etter hvert forsto jeg at jeg var én av mange som ble fortiet.

Sensurert

Hefner skal ikke ha vært bekymret for det lokale politiet, ettersom mange av dem jobbet for han som vektere. Noen var politimenn i Beverly Hills, noen var i Los Angeles, og andre var etterforskere.

– Det var seriøst. De måtte jo beskytte villaen og sjefen sjøl, Mr. Hefner, fastslår den tidligere butleren Mitch Rosen.

Han hadde videoer av alle, og slapp inn pressen med vilje på festene sine. For vanligvis gjorde de noe de angret på, og da hadde han video av det. Så hvis de senere skulle bestemt seg for å skrive noe negativt om Hefner, var han allerede klar:

Da sa han bare: «Jeg tror ikke det, husker du dette?» og viste videoen av journalisten som hadde tabbet seg ut på festen. Og vipps, så var alt borte.

– Det var som en kult. Kvinnene ble bearbeidet og lurt til å tro at de var en del av en familie. Han trodde faktisk han at eide disse kvinnene. Det var playmates som tok overdose. Det var playmates som begikk selvmord, forteller den tidligere Playboy-modellen Miki Garcia.

Selv prøvde hun å skrive en bok, men da sendte Hefner noen over for å bestikke henne, forteller hun.

– Når du får noen så mektige til å bli så redde, så kan alt skje. Alt. Jeg hadde en livvakt.

Men Garcia var ikke alene. Hefners kammertjener, Stefan Tetenbaum, skal også ha blitt møtt av en trussel da han annonserte at han skulle gi ut bok.

Til tross for at de begge hadde jobbet for han i flere år, viste Hefner ingen nåde. Hele kongeriket han hadde bygd opp, herregården, og hele livet hans skulle ikke stå på spill – han gjorde alt han kunne for å stoppe alt.

Da hadde han kun én simpel beskjed til de som prøvde å trosse han:

– «Du utgir ikke denne boka. Vi kan finne deg overalt, du kan ikke gjemme deg».

Døde i 2017

Hugh Hefner døde i 2017, men i dokumentarserien uttaler de nåværende eierne av Playboy følgende:

– Vi støtter og bekrefter kvinnene og deres historier, og individene som har kommet frem for å dele erfaringene deres i denne dokumentaren. Etter nesten 70 år i bransjen, er det mange elementer i Playboys lange historie som vi er stolte av, og andre elementer som ikke er forenlig med våre verdier, forteller de og fortsetter:

– Vi er stolte av arbeidet vi har gjort de siste årene for å stå opp for frihet og likestilling, samtidig som vi fortsetter oppdraget vårt om nytelse for alle. Hefner-familien er ikke lenger assosiert med Playboy.

Disse avsløringene og historiene er bare få av de som kommer frem i dokumentar-serien «Secrets of Playboy» på TV 2 Play.