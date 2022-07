Ronan Keatings sønn er deltaker i kontroversiellt realityprogram

Ronan Keating er en kjent og kjær artist for mange. Han slo gjennom med det verdenskjente boybandet Boyzone i 1993.

Keating har også hatt en svært suksessfull solokarriere. Artistens mest populære sololåt, ifølge Spotify, er balladen «When You Say Nothing At All». Den har hele 332 millioner avspillinger på musikkappen.

ALLSANG PÅ GRENSEN: I 2018 gjestet Ronan Keating TV 2-programmet Allsang på grensen. Programmet har i år sin siste sesong. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Nå trer sønnen Jack Keating (23) inn i rampelyset. Han blir nemlig å se på Storbritannias mest populære realityprogram, Love Island.

Ifølge britiske medier beskrives Jack Keating som en «sjarmerende ung mann» på leting etter den store kjærligheten. 23-åringen kommer inn som et såkalt «bombshell» i Casa Amor, som er navnet på søster-villaen til den originale villaen.

Hver sesong blir de originale parene testet. Jentene og guttene fra den originale villaen splittes, og hver gruppe blir introdusert for en helt ny gruppe single i hver sin villa. I år er det jentene som drar til Casa Amor, hvor Jack Keating blir å se.

Gemma Owen (19), en av de kvinnelige deltakerne i årets sesong, skapte mye blest i media da det ble kjent at hun også hadde en kjent far.

Hun er nemlig datter av tidligere Premier League og England-spiller Michael Owen. Da Owen var kun 22 år gammel ble han tildelt den anerkjente Gullballen.

HAR OGSÅ EN KJENT FAR: 19 år gamle Gemma Owen er datteren av den kjente fotballspilleren Michael Owen. Foto: Love Island/ITV

Owen har uttrykket misnøye med datterens deltakelse i realityprogrammet. I en kommentar til ITV, som sender programmet, sa han at deltakelsen er «en hver fars mareritt». Fotballegenden sier likevel at han støtter datteren i avgjørelsen.

Jack Keating kan avsløre at faren er positiv til deltakelsen.

– Min far er en kjent artist, Ronan Keating. Han kommer til å se meg på TV hver kveld, det er jeg sikker på. Han er veldig glad på mine vegne. Vi er veldig nære – han er min bestevenn, har Jack Keating uttalt til ITV og britiske medier.

TETT BÅND: Ronan Keating (høyre) og sønnen Jack Keating på Cheltenham Festival på Cheltenham hesteløpsbane. Bilde er fra mars 2022. Foto: Andrew Matthews

Selv om Keating er støttende, er han også bekymret for at sønnen blir å se på et av verdens mest populære realityprogrammer.

– Jeg er utrolig nervøs, det er jeg, fortalte han til The One Show, som er et britisk talkshow.

Keating kunne fortelle at han allerede savnet sønnen, og har sett første episode hvor han er med.

– Han virket litt stille og nervøs i den første episoden. Noe som er forståelig. Jeg er bare bekymret for han med tanke på de andre guttene.

Jack Keating vil konkurrere mot de andre guttene i Casa Amor om å vinne over jentene. Jentene er allerede i par med gutter fra hovedvillaen.

De av dem som klarer å bli valgt av en av jentene, til fordel for partneren de har i hovedvillaen, blir tatt med tilbake. Guttene som ikke blir valgt av jentene, må reise hjem. Det samme gjelder for guttene i hovedvillaen, som alle blir kjent med nye jenter og står overfor samme valget.

Love Island UK ser du hver dag på TV 2 Play hele sommeren. Casa Amor kommer senere denne uken på norsk TV. I England ligger de én uke foran.