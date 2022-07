– Tror aldri de vil komme tilbake

Streiken er inne i sin tredje dag, og det er foreløpig fullstendig steile fronter mellom SAS og pilotene.

Pilotene sier til TV 2 at det er uaktuelt for dem å ta kontakt med SAS, og mener ballen fullstendig ligger i selskapets hender.

SAS har heller ikke tatt kontakt med pilotene. Det bekrefter partene til TV 2 onsdag kveld.

– Det er så alvorlig

Dermed fortsetter streiken som til nå har ødelagt sommerferien til tusenvis av passasjerer.

Det vil få enorme konsekvenser for omdømmet til selskapet, mener eksperter.

– Jeg har selv stått på Kastrup og sagt «Jævla SAS, jeg skal aldri fly med dem igjen», også sitter man på et SAS-fly én måned etter. Men denne gangen er det så alvorlig, sier dosent ved høgskolen Kristiania og omdømmeekspert Trond Blindheim til TV 2.

STOR SKADE: Omdømmeekspert og dosent Trond Blindheim mener krisen SAS står i nå, er svært skadelig for omdømmet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Han er tydelig på at merkevaren SAS er i kraftig turbulens.

– SAS ligger syltynt an. Renommeet til selskapet er helt punktert, mener Blindheim.

Gigantgjeld

Den drøyt to år lange pandemien førte til at SAS utviklet seg til et selskap i dyp økonomisk krise. Nå sitter de med en gigantgjeld som bare fortsetter å vokse for hver dag streiken varer.

– De skylder enormt med penger, og jeg mener at selskapet ikke er liv laga lengre. Når ledelsen og de ansatte ikke stoler på hverandre over dørstokken, er det da noen investorer som tør å sette penger inn?, spør Blindheim.

«Snublet til gangs»

Professor ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap på Universitetet i Bergen, Tor Øyvind Jensen, mener vi må huske at SAS sin omdømmekapital i utgangspunktet er stor.

– SAS har vært solid, dyrt, seriøst og skandinavisk. Men nå har vi en situasjon hvor de gjør det motsatte, sier Jensen til TV 2.

Situasjonen Jensen sikter til, er omorganiseringen i selskapet. Prosessen har skapt kraftig motstand fra pilotene, som igjen har ført til en bitter konflikt.

– Den er preget av et forhold til de ansatte som ikke ligner på det vi er vant til i skandinavisk arbeidsliv, hvor man ikke bygger en allianse med de ansatte, sier Jensen.

Dette er SAS-konflikten Kjernen i konflikten er opprettelsen av to bemanningsselskap. Da pandemien rammet, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet.

Disse skal overta fly og fylles med nye piloter. SAS-pilotene sier selskapet forsøker å omgå sine forpliktelser til å hente de oppsagte pilotene tilbake igjen. SAS avviser dette, og mener selskapet forholder seg til alle inngåtte avtaler. Pilotene mener strukturen bryter med hele den skandinaviske arbeidsmarkedsmodellen. Forhandlingene mellom SAS Pilot Group – som er en sammenslutning av pilotforeningene i de tre landene – og SAS brøt sammen i slutten av mars. Kilde: NTB

Nestleder i LO, Steinar Krogstad, mener SAS har «snublet til gangs».

– De har gått til oppsigelser, lovet gjenansettelse, også omorganiserer de i stedet. De bryter løftene sine, og dette har irritert de tillitsvalgte, ansatte og medlemmer når de samtidig skal inn i forhandlinger.

– Var som en trygg Volvo

Den åpenbare konflikten mellom pilotene og SAS-ledelsen svekker omdømmet kraftig, mener Krogstad og Jensen.

– SAS har til de grader lagt inn snubletråder og selvskudd for seg selv.

KANSELLERT: Tusenvis av nordmenn har fått eller vil få den knusende beskjeden om at sommerferien går i vasken på grunn av streiken i SAS. Foto: Martin Leigland / TV 2

Også flyanalytiker i Winair Hans Jørgen Elnæs mener omdømmet til SAS står for fall dersom streiken skulle bli langvarig.

– Og det vil skade selskapet over tid.

Om partene klarer å ta kontakt med hverandre igjen, og komme til en enighet i konflikten, tror Trond Blindheim at skaden allerede har skjedd.

– Jeg tror aldri de klarer å komme tilbake til det renommeet de en gang hadde. De var som en trygg Volvo, de var lenge alene i markedet og et skandinavisk selskap som fulgte den skandinaviske modellen. Nå er det gudløs kapitalisme, sier Blindheim.

– Katastrofalt tidspunkt

Pressesjef i SAS Tonje Bjerve Sund forstår at kundene er frustrerte og lei seg.

– Det er klart at denne pilotstreiken er svært uheldig for SAS, og kommer på et katastrofalt tidspunkt med tanke på at vi er midt i sommersesongen, og mange var klare til å reise ut i verden etter to år med pandemi, skriver Sund i en e-post til TV 2.

Hun forteller at SAS vil jobbe for å igjen gjøre selskapet attraktivt.

– Vi har to hovedfokuser nå: å hjelpe kundene så godt det lar seg gjøre og å redde selskapet. Og så skal vi igjen bygge et attraktivt SAS – for eiere, ansatte og selvfølgelig kundene, skriver Sund.