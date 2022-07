Nye krav til kildesortering: Én ting er nytt

Miljødirektoratet anbefaler nå nye krav til alle kommuner og til næringslivet, hvor de ønsker innsamling av utsortert papp, papir, glass, metall - og tekstilavfall.

Dette melder de i en pressemelding onsdag.

– For at Norge skal nå EUs avfallsmål må hver og en av oss bruke tingene våre lengre, men også gjøre jobben med å sortere avfallet riktig, enten vi er hjemme, på jobben eller på hytta, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet.

Det er hovedsakelig ett krav som skiller seg ut.

Nytt for de fleste kommuner

Flere kommuner har allerede gode løsninger for flere av avfallstypene, men bare under én prosent har henteordning for tekstilavfall.

– Separat innsamling av tekstilavfall er nytt for de fleste kommunene. I dag har ikke kommunene noe fungerende system for å samle inn tekstilavfall, og alt for mye havner i restavfallet. Som følge av de nye kravene fra EU forventer vi at det vil utvikle seg et marked slik at langt mer av tekstilavfallet kan ombrukes eller materialgjenvinnes, sier Hambro.

I tillegg skal produsentansvaret for tekstiler utredes i Norge og trolig også i EU-landene, noe direktøren mener vil bidra til å finansiere løsninger for en slik kildesortering på lengre sikt.

Anbefaler samarbeid

Miljødirektoratet ønsker en fleksibel løsning for tekstilgjenvinning, hvor kommunene får velge selv om det skal samles inn gjennom en hente- eller bringeordning.

– Frivillige organisasjoner som samler inn tekstiler i dag gjør en veldig god jobb. For kommunene vil det trolig være mest kostnadseffektivt å utvikle samarbeid med dem når de nå skal innføre innsamlingsordninger for tekstilavfall, sier Hambro.

Direktoratet skriver at kommunene og næringslivet må legge til rette for sorteringen og sørge for separat innsamling av mer avfall.

Anbefalingene kommer som svar på et oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og skyldes blant annet store variasjoner i kildesortering mellom kommunene i landet.