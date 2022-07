Denne kan koste deg dyrt: – Kommer over rarere ting

Bruker du wc-blokk som henger på doskåla?

Den farger vannet og avgir duft, men den kan også koste deg dyrt, advarer rørlegger Severin Poppe Midteide i Grønne VVS.

Han konstaterer at det er et problem at wc-blokker løsner fra doskålen og tetter avløpet.

– Er du heldig sitter wc-blokken fast innenfor rekkevidde, og den kan rives ut med hånda.

Er du mindre heldig må toalettet demonteres.

– Det er ofte doen må demonteres fordi wc-blokken har løsnet og satt seg fast i vannlåsen eller lenger ned i avløpssystemet.

TIPS: Rørlegger Severin Poppe Midteide kommer med tips mot potensiell dotabbe. Foto: Grønne VVS

Så dyrt kan det bli

Det kan bli problematisk og kostbart dersom wc-blokken har kommet forbi vannlåsen og toalettet må demonteres, forteller han.

Ved slike tilfeller må de tilkalle et spylefirma for å hanskes med wc-blokken.

BLOKKERER: Her henger den på plass, men hvis wc-blokken løsner kan den fort blokkere avløpet, sier Kai Rune Aulie i Tette Avløp. Foto: Frode Sunde/TV2

– I veldig mange tilfeller ender regninga opp på mellom 3500 og 4000 kroner, og det er dyrt med tanke på at man fjerner en wc-blokk som koster under 20 kroner i butikken, sier fagsjef Kai Rune Aulie i spylefirmaet Tette Avløp.

Han bekrefter at de ofte rykker ut til wc-blokker på ville veier.

– Vi har minimum ett sånt oppdrag i uka, sier Aulie.

– Finnes bedre produkter

Ofte har kundene ringt et rørleggerfirma først, og blitt videresendt til et spylefirma, forteller Aulie. Da blir totalprisen dyrere.

– Nettopp fordi de først har engasjert en rørlegger som møter opp uten å kunne gjøre noe med problemet.

Rørlegger Midteide fraråder folk å bruke wc-blokkene som henger på toalettet med en krok festet til doskålen.

– Det finnes bedre produkter med samme funksjon, for eksempel er det en variant med en «gel» man kan lime fast i porselenet. Det finnes også toaletter hvor man kan installere godlukt i sisterna, sier Midteide.

WC: Fagfolkene har klare meninger om hvilke produkter du bør bruke. Foto: Frode Sunde/TV 2

Dildo i do

Aulie i Tette Avløp råder alle med et toalett til å ikke kjøpe den billigste varianten med den enkleste festehempen.

– Den må være festet ordentlig til skålkanten. Er hempa liten eller enkel, er det en tendens at den spretter av.

Aulie forteller at mange blir litt pinlig berørt når de ringer og forteller at en wc-blokk har tettet doen.

– Dette til tross for at vi ofte kommer over enda rarere ting i avløpet. Sexleketøy, lekebiler og mobiler, for eksempel.