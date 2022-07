Camilla Lorentzen og Julie Visnes giftet seg på nytt

Camilla Lorentzen (33) og Julie Lorentzen (tidligere Visnes) (26) fikk endelig gjennomført sitt etterlengtede drømmebryllup.

Paret giftet seg borgerlig tidligere i år, men tirsdag hadde de en ny vielse i Thailands vakre omgivelser.

På sosiale medier har paret lenge snakket om forberedelsene til bryllupet.

De har blant annet vært på en lang ferie i Bali før vielsen i Thailand.

Store kjærligheten

På Instagram har paret delt flere ferske bilder fra sermonien.

Blant annet har de lagt ut et bilde av dem i brudekjolene, med bildeteksten:

– Jeg giftet meg med mitt livs store kjærlighet i dag.

Til God Kveld Norge sier 33-åringen at vielsen var nydelig.

– Vi giftet oss på en privat strand på øya Koh Chang, og det var familie og nærmeste venner til stede, sier hun.

Paret har også lagt ut flere videoer på TikTok. På en av videoene kan man se paret telle ned dagene til bryllupet.

– Dagen er endelig her, skriver de som bildetekst.

Utradisjonelt

Paret har delt store deler av sine bryllupsplaner med sine nær tre millioner følgere på TikTok.

De har blant annet snakket om sitt litt «utradisjonelle» valg, nemlig å gifte seg i svart og hvit brudekjole.

Det var Camilla sin mor som viet paret.

– Nå er vi fru og fru Lorentzen, sier 33-åringen.

Paret har også vært åpne om at de er igang med prossessen med å få barn, og deler veien dit med følgerne sine.

Det har ikke lykkes God kveld Norge å få en kommentar fra paret foreløpig.

Venner i årevis

Paret har vært åpen om at de var venner i flere år før de etterhvert ble kjærester.

I et intervju med God Kveld Norge i 2020, åpnet de opp om hvordan det var å falle for hverandre.

– Jeg trodde jeg ble forelsket i en hetero jente, sier Visnes i intervjuet.

Det var på Instagram at paret avslørte forholdet. Lorentzen delte et innlegg av de to under Pride-feiringen for to år siden.

– Ja, jeg er skeiv. Og ja, hun er kjæresten min - happy Pride, skrev hun som bildetekst.