Motorsykkel kjørte på elg

Politiet i Innlandet rykket ut etter at et vitne ringte og varslet om at en motorsykkel hadde kjørt på en elg ved Åmot.

– Vi er foreløpig ikke fremme på stedet, men føreren av motorsykkelen skal være ved bevissthet, sier oppdragsleder Bjørn Lonkemoen til TV 2.

Klokken 09.20 opplyser han til TV 2 at helse er fremme på stedet og ser til motorsykkelføren.

– Det ser foreløpig greit ut. Føreren er bevisst. Han klager over smerter i brystet og kragebenet, sier Lonkemoen.



Han opplyser at elgen også skal være skadet, men at den har forlatt ulykkesstedet. Viltnemnda er varslet.

– De må se om de kan finne elgen, sier Lonkemoen til TV 2.



Trafikken flyter greit på stedet.