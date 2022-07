Svenskene vekker oppsikt: – Bør helst vinne når de er såpass «cocky»

STUNT: Svenskene spiller med åpne kort under EM. I drakten finner man guiden på hvordan man slår dem.

Det svenske landslaget er en av storfavorittene til å vinne EM.

De har faktisk så stor tro på seg selv at de har valgt å gi motstanderne en guide på hvordan man stopper dem.

Inngravert i drakten kan man lese lagets svakheter, mens man på nettstedet howtostopsweden.com, kan lese om svakhetene til hver enkelt spiller. Guiden innledes slik:

«Dette er en omfattende guide til hvordan man stopper Sverige, den er designet for EM-motstanderne, og laget av analysesjef Anders Eriksson.»

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen mener svenskene legger press på seg selv ved å gå så offensivt ut.

– Det er jo en stund siden de har vunnet noe, så det vil jo ikke være en stor fiasko. Men de bør jo helst vinne når de er såpass «cocky», sier Gulbrandsen latterfylt.

GUIDE: Inne i drakten henger guiden for hvordan man stopper svenskenes landslag. Foto: Sveriges Fotballforbund.

– Kan være litt flaut om det går dårlig

Stuntet skal symbolisere åpenheten i Sverige, men Anders Eriksson sier også at det er en god pasning til motstanderne, om de skulle ønske litt hjelp.

– Svenskene er vel kjent for å være litt «cocky», men det er gøy det, sier Norges Frida Maanum og legger til:

– Det kan være litt flaut om det går dårlig, men det er kult at de byr på den.

Selv om de fleste motstanderne trolig allerede har gjort gode analyser selv, mener TV 2s fotballekspert, Solveig Gulbrandsen, at stuntet beviser hvor stor tro svenskene har på seg selv.

– Det er jo utrolig originalt og derfor blir det litt kult. Det viser at de har selvtillit og at de vet hvor gode de er. De er ikke redd for å vise svakhetene sine, noe jeg tenker er en styrke, sier Gulbrandsen.

NRK har tidligere omtalt Sveriges motstanderoppskrift.

FOKUS: Analysesjef Anders Eriksson (i midten) følger det svenske laget tett også på treninger. Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

– Bør helst vinne når de er såpass «cocky»

Ikke bare avslører Eriksson hvordan Sverige ønsker å spill og hva de gjør for å nøytralisere motstanderne. Han har også skrevet om svakhetene og styrkene til hver enkelt spiller.

Om spissen Kosovare Asllani skriver Eriksson at man bør holde henne feilvendt fra mål så mye som mulig.

Om stjernespilleren Stina Blackstenius skriver han at man må for all del ikke la henne komme inn 16-meteren, ettersom 47 prosent av skuddene hennes treffer mål, og 21 prosent av dem går inn i mål.

– Jeg har fått med meg dette og det er egentlig bare kult. Jeg synes det er litt sjarm at de tør å stå litt fram, sier Norges landslagsspiller Tuva Hansen.

– Man må tenke seg litt om før man gjør slikt, men det ser drit bra ut om man vinner.

Om Fridolina Rolfö rådes motstanderne til å ikke la henne skyte fra utenfor 16-meteren, ettersom det da er over 40 prosent sjanse for at hun treffer mål.

– Det er litt «cocky», absolutt. Men jeg synes også det er litt kult, det er ingen andre som ville gjort det, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.