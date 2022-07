Ny boligtrend – dette vil «alle» boligkjøpere ha nå

Selv om mange selgere venter til etter sommerferien, går boligene som ligger ute på markedet i hovedstaden fortsatt raskt unna.

– Vi ser på statistikken at det fortsatt er stor aktivitet. Mange er på boligjakt i juli, og siden tilbudet er lite i forhold til etterspørselen, selges boligene som ligger ute raskt, sier administrerende direktør Karsten Onsrud i Aktiv Eiendomsmegling.

I gjennomsnitt tok det 25 dager å selge en bolig i juni, som er rekordraskt, viste statistikk fra Eiendom Norge.

Ifølge Onsrud er det noen nye tendenser blant boligselgerne nå, som gjør boliger ekstra attraktive.

PRIS: Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var på i overkant av 4.5 millioner kroner ved utgangen av juni. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Påvirket av prisøkningen

I en undersøkelse med i overkant av 500 deltakere har selskapet tatt pulsen på hva boligkjøpere er mest opptatt av når de skal investere i en bolig.

Tradisjonelt er beliggenhet det viktigste for personer på boligjakt i Oslo, forklarer Onsrud.

I tillegg er lave felleskostnader er en viktig driver. 70 prosent mener det, og selv om dette har vært attraktivt lenge, mener Onsrud det har blitt enda viktigere nå.

– I en tid hvor alt av priser stiger, er det forståelig at mange synes lave felleskostnader er gunstig. Da er det imidlertid viktig å være observant på at lave felleskostnader ikke nødvendigvis betyr lavere utgifter, sier han.

PÅVIRKES: Karsten Onstad sier at han merker godt at kjøpernes preferanser påvirkes av samfunnsutvklingen. Foto: Aktiv Eiendomsmegling

Ofte kan lave felleskostnader være et frempek på at boligeier må dekke en del utgifter av egen lomme, som vaktmestertjeneste og vedlikehold, mener eiendomsmegleren.

Dersom boligen har høye felleskostnader, kan det i stedet være pekepinn på at borettslaget har gjort et løft med drift og vedlikehold.

– Det kan tyde på at borettslaget er oppgradert for fremtiden.

STIGER: Boligprisene i Norge har så langt i år steget med hele 8,8 prosent. Foto: Aage Aune / TV 2

Ny trend

I undersøkelsen kommer det også frem at mange boligeiere er opptatt av at det finnes et trygt sted å oppbevare sykkelen. 43 prosent svarte at dette er viktig ved kjøp av ny bolig, ifølge undersøkelsen.

Årsaken til at dette har blitt viktig for boligkjøpere nå, mener Onsrud er tredelt. Det første omhandler byutviklingen.

– Oslo har blitt stadig mer tilrettelagt for sykkel, og stadig mindre for bil. Derfor velger flere det som transportmiddel i hverdagen, sier Onsrud.

Med den voksende trenden, har mange også skaffet seg en større og dyrere sykkel.

– Noen kjøper el-sykkel, mens andre har en stor sykkel som kan frakte både familie og varer. Når man bruker fem- og sekssifrede beløp på en sykkel, er det viktig å ta vare på den også, sier eiendomsmegleren.

SYKKEL: Mange steder i Oslo er godt tilrettelagt med sykkelfelt. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Får stadig spørsmål

Den tredje årsaken til at mange vektlegger trygg sykkelparkering ved et boligkjøp, er for å holde sykkeltyven unna, mener Onsrud.

Bare i Oslo kommune ble det i 2021 anmeldt nesten 5600 stjålne sykler, ifølge Oslo politidistrikt.

– Når det daglig blir det stjålet 16 sykler i hovedstaden, påvirker det helt klart hva boligkjøperne ønsker seg.

Han viser til at en bolig eller bygård med parkering og oppvaring bidrar til at sykkelen er bedre sikret.

– Vi får stadig spørsmål om boligen eller bygården har tilgang til egen sykkelparkering med lås eller annen egnet oppbevaring, sier han.

Forsikringsselskap advarer om at tiden vi er inne i dessuten er høysesong for sykkeltyveri.

TRYGGERE: Sykkelen står trolig tryggere i bakgården enn ute i gatene. Foto: Foto: Alf Simensen TV 2

Advarer mot høysesong

Administrerende direktør i Eika Forsikring, Trond Bøe Svestad, understreker viktigheten av å låse sykkelen, spesielt nå som mange er bortreist på ferie.

– Ferien kan være høytid for tyveri. Det beste er derfor å stue bort sykkelen i en bod, garasje eller lignende, sier han i en pressemelding.

Han anbefaler å låse fast sykkelen til noe i boden og å også låse selve boden.

– Har du ikke bod tilgjengelig, råder vi deg til å låse sykkelen til en fast gjenstand som en lyktestolpe eller tilsvarende. Om du har muligheten, anbefaler vi også at du skjuler sykkelen fra folk, sier Bøe Svestad.

BUSS: Å kjøpe en bolig med god tilknytning til kollektivtrafikken, er også viktig for folk. Foto: Alf Simensen / TV 2

Påvirket av strømkrisen

Høyt på ønskelisten i undersøkelsen kommer også kollektivtrafikk, da 72 prosent mener dette er viktig.

I tillegg til den generelle kostnadsøkningen på varer og tjenester, har også den ekstreme strømprisen satt en støkk i folk.

64 prosent av de spurte mener at en bolig med lave energikostnader er viktig ved et boligkjøp.

STRØM: Også de svært høye strømprisene gjenspeiles i hva folk spør om på visning. Foto: Kåre Breivik

– Vi merker tydelig at strømpriskrisen har endret boligkjøpernes kriterier, sier Onsrud.

Han mener undersøkelsen gjenspeiler det meglerne opplever i felt:

– Spørsmål knyttet til strømforbruk og energikostnader er stadig et tilbakevendende tema på visning, sier Onsrud.