Høyeste passasjertall for Norwegian siden før pandemien

Tallet tilsvarer en økning på 19 prosent fra forrige måned.

– Jeg er svært tilfreds over å se at vi gjennomfører nær 100 prosent av de omkring 400–450 daglige flygingene vi har satt opp i juni, og det i en måned som har vært svært utfordrende for oss med streik blant flyteknikerne i tillegg til de mange kapasitetsutfordringene bransjen møter ved enkelte flyplasser i Europa, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

I juni ble det fremforhandlet ny tariffavtale mellom Norwegian og Norwegian Pilot Union og den norske kabinforeningen, mens forhandlingene mellom NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon endte med streik og lockout. Streiken varte i ti dager før regjeringen gikk til tvungen lønnsnemnd.

– Vi er veldig glade for at det er enighet med både de kabinansatte og pilotene om en ny tariffavtale, og for at vi har teknikerne tilbake på jobb. Det betyr at vårt ruteprogram går som planlagt. Vi har stor pågang, men det er fremdeles ledig kapasitet til mange destinasjoner i Europa, sier Karlsen.

Norwegian hadde 1.937.318 passasjerer i juni, mot 225.509 i juni 2021. Fyllingsgraden var på 85 prosent. Punktligheten var på 70 prosent.