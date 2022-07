Kommer: Ny vaksine mot flått

Det er ventet at en ny flåttvaksine er klar i 2025. Fra høsten av skal den testes på tusenvis av frivillige.

Vaksinen har hatt lovende resultater i tidlige studier, melder Yle.

– Man kan si at på laboratoriet og i de første testene har den vist seg å gi god beskyttelse. Den er rett og slett med på å drepe borreliosebakterien dersom den skulle overføres ved flåttbitt, sier professor Johan Sanmartin Berglund ved Blekinge tekniske høyskole.

De aller fleste flåttbitt fører ikke til sykdom. I gjennomsnitt oppstår borreliose kun etter omtrent 2 prosent av alle bitt. Borreliose er en infeksjonssykdom som skyldes bakterien Borrelia burgdorferi, og kalles også Lymes sykdom.

Hittil har forskerne gjennomført to faser med vaksinetesting hvor man har sett at vaksinen ser ut til å være trygg, at den gir god immunrespons og hvor store doser som må gis.

Den siste fasen med testing starter i september.

– Vi kommer til å gi vaksinen til mellom 15.000 og 20.000 personer, hvor halvparten får flåttvaksinen og halvparten får placebovaksine, en saltvannsløsning eller tilsvarende, sier Berglund.