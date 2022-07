Sterk nedgang i tallet på nyredonasjoner

Sykehusene har så langt i år meldt inn 174 potensielle donorer, hvorav donasjon var mulig i 55 tilfeller. Dette ga 213 organer for til sammen 197 pasienter. Tilsvarende tall i fjor var 225 organer til 207 pasienter, ifølge tall som Stiftelsen Organdonasjon har hentet inn.

Kristian Heldal er nyrespesialist og seksjonsoverlege ved avdeling for transplantasjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus. Han forteller at nedgangen i donasjon av nyre fra levende givere er dårlig nytt.

– Vi fikk tallene i dag og er nå i dialog med eksterne og interne samarbeidspartnere for å finne ut hva dette skyldes og hva som må gjøres fremover, sier Heldal.

Han sier at det foreløpig kun blir spekulasjoner, men at utredning av potensielle levende nyredonorer kan ha gått tregere grunnet pandemien. Smittesituasjonen kan også ha resultert i et høyere press på sykehusene slik at utredning av levende givere har blitt nedprioritert, mener Heldal.

– I tillegg ble programmet for transplantasjon med levende givere trappet noe ned i januar og februar på grunn av smittesituasjonen, legger han til.