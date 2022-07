Fotballryktene: – Tuchel frykter nok en «Lukaku-tabbe»

Chelsea er på jakt etter angrepsspillere etter salget av Romelu Lukaku. Både Neymar og Cristiano Ronaldo har blitt nevnt som potensielle mål for eier Todd Boehly.

Ifølge Daily Star klinger ikke de navnene spesielt godt i ørene til Thomas Tuchel. Han har blitt lovet seks nye spillere inn på Stamford Bridge, men ønsker å unngå en ny «Lukaku-tabbe», ved å hente inn en «primadonna» som kan ødelegge klubbkulturen.

Raphinha var et annet navn som lenge ble sterkt koblet til London-klubben. Nå melder Express at Chelsea anerkjenner at brasilianeren ønsker seg til Barcelona, og heller har snudd fokuset mot en billigere kantspiller. Burnleys Maxwel Cornet er spilleren de nå skal ha sett seg ut.

I forsvar trenger Chelsea også ny rekrutter etter at midtstopperne Andreas Christensen og Antonio Rudiger forsvant ut døren. Likevel er det en høyreback de nå har sett seg ut. Benjamin Pavard skal ifølge Mirror være ønsket av klubben grunnet hans evne til å dekke flere posisjoner.

Express melder at Paulo Dybala skal være en interessant mann for Manchester United. Spørsmålet skal angivelig ligge på hvem av dem og Inter argentineren ønsker å spille for. Dybala er for tiden kontraktsløs etter kontrakt hans i Juventus gikk ut.

Etter et aktivt overgangsvindu ser det ut til at Tottenham må rydde litt i spillertroppen. Ifølge The Guardian er Steven Bergwijn nære ved å fullføre en overgang til Ajax. Nederlenderen skal angivelig på medisinsk sjekk mandag.

Daily Star melder også at Steven Bergwijn nærmer seg en overgang til Nederland, men de mener det var flere lag i kø for vingens signatur. Manchester United og Everton skal begge ha være interessert i Tottenham-spilleren, men at han skal ha avslått dem begge.

Ryddes skal det også i Manchester. Ifølge overgangsguruen Fabrizio Romano er Andreas Pereira-overgangen mellom Manchester United og Fulham i boks. Brasilianeren skal koste Fulham i overkant av 100 millioner kroner.

I den røde delen av London skjer det også saker og ting. Arsenal skal ifølge As være meget interessert i å hente Sergej Milinkovic-Savic til Emirates Stadium. Chelsea skal også være interessert i serberen.

Barcelona har allerede hentet én Chelsea-forsvarer, men de jakter nummer to, skal man tro Marca. César Azpilicueta skal stå høyt på ønskelisten til katalanerne, men Chelsea-kapteinen venter fortsatt på å høre fra Todd Boehly. Ønsker den nye eieren at spanjolen forblir i klubben skal han være villig til å bli.