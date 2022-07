Mener favorittens svakhet ble avslørt: – Urovekkende

Se brosteinsetappen kl. 13.30

Jumbo-Visma og Wout van Aert satte en støkk i sykkelfeltet opp den siste stigningen på fjerde etappe.

Belgieren kjørte alle andre av bakhjulet etter en nøye planlagt og offensiv strategi fra Jumbo-Visma-laget. Da Van Aert satte inn nådestøtet, var ikke Tadej Pogacar i nærheten.

– Urovekkende

TV 2s sykkelekspert Magnus Drivenes mener det bør bekymre sloveneren før dagens spektakulære brosteinsetappe til Arenberg.

– Det Pogacar viste svakhet på i går var posisjonering. Det tyder på at lagets hans ikke er bra nok på det. Jumbo-Visma var i en egen klasse. Ineos var også meget bra. Nå virker det som om hjelperytteren Mikkel Bjerg er dårlig. Det kritisk for dem, for på dagens etappe er det ekstremt viktig å sitte langt fremme for å unngå uhell og være med når lukene oppstår, sier Drivenes.

– Det vi så fra UAE og Pogacar var urovekkende. Vi har sett at Pogacar kan klare seg på egenhånd, og i Flandern og Dwars door Vlaanderen så vi at han behersker brostein. Men hvis det kommer nye angrep fra Jumbo-Visma og Ineos, noe jeg tror, må han være bedre plassert. Hvis ikke kommer Pogacar til å tape tid, fortsetter Drivenes.

Spill Tourmanager her

Pogacar er innstilt på en tøff dag på sykkelen.

– Jeg må bare overleve. Det blir en viktig etappe, og jeg håper det ikke skjer noe alvorlig, som en velt. Det blir en stor krig. Jeg ser frem til etappen. Den kommer til å være tøff for alle, og det blir et virkelig show for dem som sitter i sofaen og ser på, lover Pogacar.

– Må mestre alt

En av dem som håper å stikke av fra Pogacar er Jonas Vingegaard. Dansken har lite erfaring fra brostein, uten at det bekymrer ham nevneverdig.

– I en Grand Tour skal man mestre alt. Hvis man ikke liker det, må man kjøre et annet sykkelløp, sier Vingegaard.

– Jeg har kjørt noen sykkelløp og liker meg godt på brostein. Det er ikke mitt favorittunderlag, men jeg er ikke spesielt redd for det, sier dansken til TV 2.

Forrige gang Tour-sirkuset rullet over brostein var det John Degenkolb som kunne strekke armene i været og juble.

– På sånne dager ser man ting man egentlig aldri har lyst til å oppleve, men det er en del av sporten. Jeg forventer en veldig hektisk og sprø etappe, sier tyskeren.