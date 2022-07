Gullballen-vinner mister EM

Tirsdag formiddag meldte det spanske landslaget at stjernespilleren Alexia Putellas hadde pådratt seg en skade i kneet. Senere samme dag kunne man se stjernespilleren på krykker før turen til sykehuset.

Der skulle hun sjekkes ytterligere, slik at man kunne få et korrekt bilde av skadeomfanget. Etter flere medisinske tester kom det fram at 28-åringen har røket korsbåndet i venstre kne. Det bekrefter det spanske landslaget på Twitter.

Dermed ryker EM for den regjerende Gullballen-vinneren, som må belage seg på en lang periode på sidelinjen. Ifølge spanske COPE, som var først ute med nyheten, mister hun halve neste sesong, i tillegg til sommerens EM-sluttspill.

– Det er fryktelig trist. Både for henne som spiller, men også for Spania som lag og nasjon. Det er også trist for mesterskapet. Hun var en spiller som alle hadde lyst til å se, og som skulle hjelpe Spania til medalje, sier fotballekspert Solveig Gulbrandsen om Putellas' skade.

COPE melder også at landslaget allerede har kontaktet Real Sociedad-spissen Amaiur Sarriegi for å erstatte Putellas i mesterskapstroppen.

Dette er den andre store stjernen Spania mister før EM. Jenni Hermoso måtte i midten av juni også kaste inn håndkleet grunnet en kneskade. Hermoso er tidenes toppscorer i Barcelona, foran nevnte Putellas.

Putellas var den tredje kvinnen til å vinne Gullballen da hun mottok trofeet i 2021. Den første vinneren var Ada Hegerberg, mens amerikanske Megan Rapinoe fikk prisen i 2019.

Spanjolen spiller til daglig i Barcelona sammen med Norges Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen. Sammen med sine norske lagvenninner kom Putellas og Barcelona seg til Champions League-finalen forrige sesong. Der måtte de se seg slått av Ada Hegerbergs Lyon.

🔴 La internacional Alexia Putellas, camino del hospital para realizarse las pertinentes pruebas médicas que determinarán el alcance de su lesión. pic.twitter.com/Q6cvrP5dXs — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) July 5, 2022

Fredag skal de spanske kvinnene spille sin første kamp i EM-sluttspillet. Flere har erklært spanjolene som favoritter inn mot sommerens EM, men nå må de belage seg på en turnering uten sin aller største stjerne.

Spania er i gruppe med Finland, Danmark og Tyskland, og møter førstnevnte fredag.

