Norge ba om å bytte treningsbane: – Standarden var ikke det vi hadde forventet

Det norske landslaget skal bo et lite stykke utenfor Brighton under deres opphold i Fotball-EM.

Der hadde Norge blitt tildelt en treningsbane like ved Brightons hjemmebane AMEX Stadium og her skulle landslaget etter planen trene gjennom hele gruppespillet.

Norge trente på en gressbane like ved Amex Stadium mandag ettermiddag. Standarden levde ikke opp til forventningene og skal ha vært altfor tørr som følge av et ødelagt vanningsanlegg.

Mandag formiddag ble den første økten gjennomført. Det ble også den siste for mandag kveld fikk det norske pressekorpset tilsendt en ny adresse for hvor landslaget skulle trene tirsdag.

– Det var litt problemer med det anlegget vi ble tildelt. Det var problemer med vanningsanlegget. Standarden var ikke helt det vi hadde forventet oss, forteller Martin Sjögren til TV 2.

Som følge av et ødelagt vanningsanlegg, var gressmatten altfor tørr.

Landslagsapparatet tok derfor kontakt med UEFA, som raskt begynte å jobbe med å finne en ny treningsbane til Norge.

Dermed gikk Norges økt i stedet på Brightons treningsanlegg tirsdag. Her skal laget nå trene videre i mesterskapet.

– Vi er veldig fornøyd med den jobben som er gjort med å være her i dag og kvaliteten på dette anlegget, forteller svensken etter å ha gjennomført en økt på en plettfri og strøken gressmatte.

Byttet av bane medfører en 10 minutters lenger kjøretur fra hotellet til treningsbanen enn tidligere.

Landslagssjef Martin Sjögren var langt mer fornøyd med gressmatten under tirsdagens trening. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Det synes Sjögren er fullstendig uproblematisk.

– Jeg tenker at de 10 minuttene kan vi ta for å få disse forholdene, sier han.

– Det er det viktigste man gjør på en dag de 90 eller 100 minuttene som man har innenfor de her strekene her, da må forutsetningene være de absolutt beste – hvilket det er her vi er nå.

Viktigheten av å at alle forhold er optimale, er viktige for landslaget når de skal ut i EM. Der har de satt seg et tøft mål: De skal ta medalje.

– Vi prater jo gjerne om medalje for at vi skal ha noe å strekke oss etter. Vi er veldig klare over at konkurransesituasjonen er «jæklig› tøff, sier Sjögren.

For om Norge tar seg videre fra gruppespillet og til en kvartfinale, vil det bli knalltøff motstand. Der venter gruppevinneren eller -toeren fra gruppe B, som med stor sannsynlighet blir Spania eller Tyskland.

Både Sjögren og spillergruppen er klare på at målet de har satt seg både er tøft og hårete.

– Vi hadde samme ambisjon i VM i Frankrike. Da nådde vi ikke helt frem, men vi var ikke så langt unna, sier svensken om kvartfinaletapet mot England i 2019.



– Vi vet at vi kan nå dit om vi treffer på alt, men vi må jo jobbe beinhardt hver eneste dag for å ta oss dit. Jeg tror det er en ganske god «reminder». Målsetningen er langt der fremme og vi vet at vi kan nå dit om vi virkelig blir hundre prosent, emn vi blir ikke det om vi ikke gjør gode ting hver dag, avslutter han.