Tour de France-tendens forundrer ekspertene: – Ville pisket dem frem

– Hadde jeg vært sportsdirektør, ville jeg pisket dem frem.

Det sier TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen, som er forundret over lav bruddlyst i Tour de France-feltet på de fire første etappene.

Magnus Cort slettet en 64 år gammel rekord i fjerde etappe etter å ha vunnet de elleve (!) første bakkespurtene i årets Tour de France. TV 2-kommentator Christian Paasche mente rekorden var nesten uslåelig.

På første fellesstart fikk Cort med seg Sven Erik Bystrøm, Pierre Rolland og Cyril Barthe, men de to sistnevnte falt etter hvert av bruddet. På tredje etappe satt Cort i brudd helt alene, før han kun fikk med seg Anthony Perez på tirsdagens etappe til Calais.

– Vi kan stille spørsmål om hvordan konkurransen om poengene har vært for Cort. Det har vært så lite kamp om å gå i brudd i årets Tour de France. Vi har sett det før, så det er ikke noe nytt, men at ikke B&B Hotels har med en mann i brudd, er rart etter å ha hatt to mann i brudd på første fellesstart, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

– Merkelig defensivt

Kurt Asle Arvesen, tidligere proffsyklist med fire Tour de France-deltakelser, mener flere lag burde sende ryttere i brudd.

– Det har vært merkelig defensiv kjøring generelt. Selvfølgelig fra B&B Hotels, men også andre lag som ikke har bygget opp laget rundt en sammenlagtfavoritt eller som har en spruter blant de ti beste. De burde prøve å sette Magnus Cort på prøve når det gjelder bakketrøyen og profilere laget og sponsorene sine, sier Arvesen.

Lauritzen mener det har vært en rolig Tour-start for hovedfeltet.

VIL SE FLERE I BRUDD: TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen. Foto: Mats Wedervang / TV 2

– Det forundrer meg litte grann i år i forhold til fjorårets Tour de France at de lar én eller to mann stikke av gårde. Så roer feltet seg og får en fin dag på sykkel før finalen begynner. I fjor føler jeg at det ganske mange ganger var en kamp på rundt én time på å etablere et ordentlig brudd, så ble det en jobb. Den første uken har rytterne hatt det mye enklere enn tidligere, mener TV 2s sykkelekspert.

– Det er rart at lag som ikke har en sprinter eller sammenlagtrytter ikke sender av gårde noen, selv om det er en såkalt sprintetappe, men kampene som tar opptil halvannen time er mer uti rittet, der bruddet har en stor sjanse til å holde inn, påpeker Kurt Asle Arvesen.

– Ville pisket dem frem

Lauritzen mener dagens verktøy og hjelpemidler gjør det lettere for hovedfeltet å kontrollere brudd enn tidligere.

– Men de siste årene har vi sett noen brudd som har lyktes. Hvis de ikke prøver, kan de ikke lykkes. Mange av disse lagene har ikke klatrere eller en stor spurter, sier Lauritzen.

KLATRE-CORT: Danske Magnus Cort leder klatrekonkurransen i Tour de France etter fire etapper. Foto: Pete Goding

Magnus Cort har totalt samlet elleve klatrepoeng. Wout van Aert, som blåste rivalene av veien opp den siste fjerdekategoristigningen, har tatt det eneste klatrepoenget som Cort ikke har tatt i årets Tour.

– Det var enda en god dag der jeg tok poengene jeg ønsket. Det ble fem poeng, så jeg er veldig fornøyd med dagen, sier Cort etter fjerde etappe til fra Dunkerque til Calais i Nord-Frankrike.

– Jeg hadde en bra ledelse med hundre kilometer igjen, og da gjorde jeg noen beregninger på om det var verdt å bruke energi på et forsøk på å holde helt inn. Jeg hadde allerede klart målet om fem poeng, og jeg var nær ved å gå for å presse meg hele veien, men jeg sparer de kreftene til en annen dag, sier Cort.

