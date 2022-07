Solbrække skal ikke ta Bhatti-avgjørelser

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 skal ikke ta redaktøravgjørelser i saker knyttet til Arfan Bhatti. Dette er klart etter at hun selv ba om det.

De siste dagene har det blitt stilt spørsmål om habiliteten til TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække i saker som omhandler Arfan Bhatti, skriver TV 2-ledelsen i en pressemelding.

Bakgrunnen er at Solbrække og Bhatti hadde en relasjon for 16 år siden.

– Jeg har sagt til sjefredaktør Olav T. Sandnes at jeg ikke skal være den som tar redaktøravgjørelser i saker der Bhatti er involvert. Og det er han enig i. Jeg har bedt om dette av hensyn til TV 2, fordi det nå stilles spørsmål ved vår uavhengighet, sier Solbrække i pressemeldingen.

Solbrække sier habilitet må vurderes løpende. Den siste tiden har det oppstått en diskusjon rundt hennes habilitet.

– Derfor ønsker vi å være åpne og helt konkrete på hva dette betyr. Både fordi det har blitt stilt legitime spørsmål, og fordi vi ønsker å unngå misforståelser. Som igjen kan trekke vår uavhengighet i tvil, sier Solbrække.

ÅPENHET: Sjefsredaktør Olav T. Sandnes i TV 2 tror at åpenhet om denne saken på et tidligere tidspunkt, hadde vært riktig. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Overlater beslutninger

Sjefredaktør Olav T. Sandnes støtter sin nyhetsredaktør, men understreker at dette ikke endrer hans vurdering av hennes integritet.

– Jeg mener Karianne kunne vært i stand til å ha - og ta -det redaksjonelle ansvaret i saker om Bhatti. Hun har hele tiden hatt min fulle tillit og den har hun fortsatt. Men jeg er samtidig enig i at dette er en klok avgjørelse når det nå det stilles spørsmål ved vår journalistikk i dekningen av saker som har med Bhatti å gjøre, sier Sandnes.

Endringen innebærer at nyhetsredaktøren overlater redaksjonelle beslutninger i Bhatti-saker, til nyhetssjefen og sjefredaktøren.

– De aller fleste saker i vår løpende nyhetsdekning havner ikke på mitt bord, men dersom det skulle skje i denne saken, skal Nyhetssjef Fredrik Kirkevold ta beslutningene. Dersom det er behov for å løfte det ytterligere, skal Olav gjøre vurderingen.

Tjent med åpenhet

Sandnes tror at åpenhet om denne saken på et tidligere tidspunkt, hadde vært riktig.

– Åpenhet om bakenforliggende forhold er sentralt i journalistikken. Når denne saken nå har kommet opp, ser jeg at TV 2 hadde vært best tjent med å være åpne på denne relasjonen tidligere, selv om det ligger over 15 år tilbake i tid, sier Sandnes, og fortsetter:

– Men da Karianne ble ansatt i 2016, var det mange hensyn og ta. Også private. For meg var det vesentlig at den kortvarige relasjonen lå 11 år tilbake i tid da hun ble nyhetsredaktør.