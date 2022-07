Politiet om masseskytingen – forkledd som en kvinne

Seks personer er drept etter en masseskyting under en 4. juli-parade i Highland Park. Nå frigir politiet ny informasjon om angrepet.

Seks personer ble skutt og drept under en masseskyting i Highland Park nord for Chicago. Skytingen skjedde under en parade på USAs frigjøringsdag mandag.

Minst 30 personer ble såret under angrepet, 24 av dem bekreftet alvorlig.

Det pågikk en massiv politiaksjon i etterkant av hendelsen, og den mistenkte Robert Crimo (21) var etterlyst i flere timer etter angrepet.

Crimo ble pågrepet mandag kveld etter en kortere biljakt ved Lake Forest, Illinois.

Kledde seg ut som en kvinne

Klokken 18.30 norsk tid tirsdag holder politiet en ny pressekonferanse om angrepet.

– Vi har mottatt massivt med informasjon og videoer i forbindelse med angrepet, sier Chris Covelli, talsperson for Lake County major task force.

– Etterforskning viser at angrepet var planlagt i flere uker, og at Crimo har skaffet seg riflen lovlig.

– Han avfyrte skudd fra et tak på et bedriftsbygg før han la fra seg riflen og forlot åstedet via en brannstige.

Politiet forteller at Crimo avfyrte mer enn 70 skudd mot folkemengden. Mistenkte hadde kledd seg ut som en kvinne for å skjule ansiktstatoveringer, og ble dermed lite synlig i folkemengden da han rømte fra åstedet.

– Han dro deretter til morens hus like ved og lånte hennes bil, sier Covelli.

Politiet har foreløpig ikke funnet et klart motiv for masseskytingen.

Kjente mistenkte

Nancy Rotering, som er ordfører i Highland Park, sier at hun kjente til den tiltalte da han var en liten gutt.

– Hva skjedde? Hvordan kunne noen bli så sint, så full av hat?, sier Rotering ifølge Reuters.

Flere sosiale medier kontoer assosiert med Crimo skal ha hatt voldelige bilder og budskap, skriver Reuters.