– Mye skal klaffe for å ta medalje

Hun har vunnet Champions League seks ganger og blitt kåret til verdens beste spiller. Etter nærmere fem år utenfor landslaget er superstjernen klar for nok en gang å lede Norges angrepsrekke.

– Formen føles bra. Det har vært en spesiell oppkjøring etter at sesongen ble avsluttet 1. juni. Men jeg har fått et par uker på å få opp formen igjen, og jeg kjenner meg selv godt nok til å vite at den «kicker» inn nå, sa Ada Hegerberg på treningsfeltet i England.

26-åringen har vært med på en rekke store begivenheter tidligere i karrieren. Hun legger likevel ikke skjul på at det er noe eget ved å representere Norge i et mesterskap.

MØTTE PRESSEN: Ada Hegerberg er på plass i Brighton, og klar for Norges første EM-kamp torsdag. Foto: Terje Pedersen

– Det er alltid en spenning og en forventing til oss selv. Det er mye trøkk og oppmerksomhet rundt et mesterskap, og det har jeg virkelig savnet. Det er noe helt spesielt ved å representere landet sitt i et mesterskap. Jeg tror også vi er i en god posisjon til å inspirere den neste generasjon med fotballjenter og -gutter.

Hun er ærlig på at Norges jenter må ha flaks om de skal nå like langt som i 2013. Da kom Hegerberg og co. til finalen, men tapte 0-1 for Tyskland.

– Mye skal klaffe om vi skal nå medalje. Vi har blitt utfordret en del av dere i media på det, men det er viktig å beholde fokus. I et EM handler det om å være godt forberedt, også må man selvsagt ha en dose flaks. Første kamp er mot Nord-Irland, og det er den som må være fokuset vårt nå.

Torsdag skal de norske jentene i aksjon mot nordirene. EMs åpningskamp spilles onsdag mellom Norges to resterende grupperivaler, Østerrike og vertsnasjonen England.

Hvem som er Norges største rival kan Lyon-spilleren si svært lite om.

– «You tell me». Jeg tror ofte den største rivalen kan være deg selv. I et EM er det stabilt høyt nivå, og du vet ikke alltid helt hva du møter. Nord-Irland vet vi ikke helt hvor ligger om dagen, men vi har litt kjennskap til England og Østerrike. Vi må bare få fram kvalitetene våre.

For første gang er det også et manager-spill i et kvinnemesterskap i fotball. Ada Hegerberg er for øyeblikket den mest kjøpte spilleren med en verdi på 9,5 millioner.

– Det blir dyrt (å ha meg på laget), men jeg får bare levere varene, sier spydspissen lattermildt.

